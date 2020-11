M

ARKETS a pris la revue des dépenses du chancelier dans sa foulée aujourd’hui avec des rendements obligataires à peine bougés et des actions stables.

Rishi Sunak a révélé que le gouvernement emprunterait 394 milliards de livres cette année, soit 19% du PIB.

Bien que cela soit généralement considéré comme extrêmement élevé, il est inférieur aux prévisions de la ville.

Certains ont averti que ces emprunts excessifs entraîneraient une inflation et des taux d’intérêt plus élevés. Il y avait peu de preuves de cela aujourd’hui.

Les vigiles obligataires – les investisseurs qui vendent des obligations pour faire grimper les rendements – étaient minces sur le terrain.

Les cochettes du gouvernement de deux et cinq ans étaient plus faibles ce jour-là.

Neil Wilson sur marchés.com a déclaré: «Ils ont à peine bougé d’un pouce. La Banque d’Angleterre finance essentiellement le gouvernement et le put de la banque centrale est si solide que les justiciers obligataires se recroquevillent dans leurs sous-sols et ont peur de sortir ces jours-ci.

Les économistes notent que puisque d’autres gouvernements sont également sur une frénésie d’emprunt, il n’y a aucune raison évidente pour les investisseurs obligataires de choisir le Royaume-Uni pour une sanction.

Ayush Ansal, directeur des investissements du fonds spéculatif Crimson Black Capital, a déclaré: «Malgré l’utilisation répétée du terme« urgence économique », les marchés ont largement pris le Spending Review en grande partie sur le menton.

«L’économie britannique est confrontée à un défi colossal dans les années à venir, mais pour l’instant, la nouvelle de plusieurs vaccins a plus d’impact sur le sentiment que les« cicatrices à long terme »auxquelles la chancelière a fait allusion.

«Paradoxalement, c’est à ce moment dans le futur où la vie revient à une relative normale basée sur une vaccination généralisée et que l’adrénaline créée par la pandémie est passée, que nous pourrions voir le sentiment se stabiliser.

Les commentateurs disent que la chancelière reste en mode crise, mais les marchés boursiers ont été optimistes.

Peu de temps après que le chancelier se soit assis, le FTSE 100 a perdu 39 points à 6393. Il a chuté aussi bas que 5190 en mars.

Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton Investors, a déclaré: «Le chancelier a précisé très clairement les dommages extrêmes qui ont été causés à l’économie; les chiffres sont effrayants. Après le rebond prévu l’an prochain et en 2022, la croissance retombera à nouveau d’un peu plus de 2%, puis en dessous de 2% pour les deux prochaines années. Cela montre que les cicatrices durent longtemps; l’ampleur de la dette et du chômage sont au cœur du problème. Le soutien à l’emploi et aux entreprises est important et doit l’être, les dépenses d’infrastructure sont également positives, mais cela prend du temps à planifier et à appliquer; des dépenses sont nécessaires maintenant. »