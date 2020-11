La campagne du footballeur anglais pour que le gouvernement étende son soutien aux repas scolaires gratuits pendant les vacances a été accueillie avec un soutien écrasant d’organisations caritatives, de particuliers et d’autorités locales à travers le pays.

Le mois dernier, les députés ont voté de manière controversée une motion du parti travailliste qui verrait le gouvernement nourrir plus de 1,4 million d’enfants pendant les vacances scolaires jusqu’à Pâques l’année prochaine.

La pétition de l’attaquant demandant aux élèves de familles défavorisées de faire payer leurs repas pendant les vacances a attiré plus d’un million de signatures – un soutien de masse qui a poussé Downing Street à s’engager à plus de soutien.

Rashford a révélé samedi soir que Boris Johnson lui avait personnellement téléphoné après avoir joué dans le choc de son équipe en Premier League contre Everton, pour l’alerter de la décision de disposer de 170 millions de livres sterling de financement supplémentaire pour la mesure.

La star de Manchester United a déclaré qu’il était «tellement fier» de ceux qui s’étaient unis derrière sa campagne et qu’il était «submergé par l’effusion d’empathie et de compréhension». Il a promis à ses partisans de “se battre pour le reste de ma vie” pour mettre fin à la faim chez les enfants au Royaume-Uni “.

«Après le match d’aujourd’hui, j’ai eu une bonne conversation avec le Premier ministre pour mieux comprendre le plan proposé, et je me réjouis vivement des mesures qui ont été prises pour lutter contre la pauvreté alimentaire chez les enfants au Royaume-Uni», a déclaré Rashford dans un communiqué sur Twitter. .

«Il reste encore beaucoup à faire, et ma préoccupation immédiate est le fait qu’environ 1,7 million d’enfants ne bénéficient pas des repas scolaires gratuits, des vacances et des bons Healthy Start parce que leur revenu familial n’est pas assez bas, mais l’intention du gouvernement ont montré aujourd’hui n’est rien d’autre que positif et ils devraient être reconnus pour cela.

«Les mesures prises aujourd’hui amélioreront la vie de près de 1,7 million d’enfants au Royaume-Uni au cours des 12 prochains mois, et cela ne peut être que célébré.»

L’argent servira à financer le programme de subventions d’hiver de Covid pour soutenir les familles tout au long de la saison, tandis que le programme d’activités de vacances et de restauration sera étendu pour couvrir les vacances de Pâques, d’été et de Noël en 2021, a annoncé le ministère du Travail et des Pensions (DWP).

(

Marcus Rashford a visité FareShare Greater Manchester au New Smithfield Market avec sa mère (à droite), qui nomme un nouvel entrepôt en son honneur

/ PA)

Dans le cadre du programme, les paiements Healthy Start, qui aident les femmes enceintes et celles qui ont de jeunes enfants à faible revenu et qui reçoivent des allocations à acheter des fruits et légumes frais, devraient passer de 3,10 £ à 4,25 £ par semaine à partir d’avril 2021.

Lors de cette annonce, la secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey, a déclaré: «Nous voulons nous assurer que les personnes vulnérables se sentent prises en charge tout au long de cette période difficile et, surtout, personne ne devrait avoir faim ou être incapable de payer ses factures cet hiver.

La secrétaire à l’éducation fantôme du Labour, Kate Green, a accusé le gouvernement «d’incompétence et d’intransigeance» en attendant la fin du semestre d’automne pour faire l’annonce, et a déclaré que les ministres avaient «créé des difficultés inutiles et évitables pour les familles à travers le pays».

La montée de Marcus Rashford

A marqué deux fois lors de ses débuts contre le FC Midtjylland alors que Manchester United venait de l’arrière pour atteindre la Ligue Europa les 16 derniers. (25 février)

A couronné ses débuts complets avec un doublé et une aide lors de la victoire 3-2 de Manchester United contre Arsenal à Old Trafford. (28 février)

A marqué son cinquième but en huit apparitions pour United lors d’une victoire 1-0 sur les féroces rivaux de Manchester City dans le derby. (20 mars)

Il a réussi un délicieux but en solo alors que Manchester United a vu West Ham pour atteindre la demi-finale de la FA Cup. (13 avril)

A marqué son cinquième but de la saison en Premier League contre Bournemouth alors que les discussions sur une éventuelle convocation de l’Angleterre ont commencé à circuler. (17 mai)

Inclus dans l’équipe provisoire de Roy Hodgson pour l’Euro 2016, bien qu’il ne soit limité qu’au niveau des moins de 20 ans. (16 mai)

Gagne sa première pièce d’argenterie senior alors que Manchester United vient de l’arrière pour battre Crystal Palace et remporter la FA Cup à Wembley. (21 mai)

Est devenu le plus jeune premier buteur d’Angleterre lors de la victoire 2-1 des Three Lions contre l’Australie. (27 mai)

Signature d’un nouveau contrat à long terme à Manchester United, qui le gardera au club jusqu’en 2020 (30 mai).

L’un des cinq attaquants inclus dans la sélection finale de l’Angleterre à l’Euro 2016 par Roy Hodgson. (31 mai)

Le DWP a confirmé que les 170 millions de livres sterling de subventions d’hiver seraient administrées par des conseils en Angleterre plutôt que par des écoles.

Le financement sera cantonné, avec au moins 80 pour cent alloué au soutien en nourriture et en factures, et couvrira jusqu’à la fin du mois de mars. Les autorités locales recevront le financement début décembre.

La commissaire aux enfants d’Angleterre, Anne Longfield, a salué l’annonce mais a appelé les ministres à «aller plus loin» avec son soutien au crédit universel – une initiative soutenue par le Child Poverty Action Group.

«Les familles font face à des difficultés financières et ces mesures seront utiles», a-t-elle déclaré.

Marcus Rashford humilié par MBE

«Mais j’aimerais que le gouvernement aille plus loin et s’engage à maintenir l’augmentation de 20 £ du crédit universel qui aide de nombreuses familles en difficulté pendant cette pandémie.

«La faim ne prend pas de vacances lorsque les écoles ferment et il est urgent de trouver une solution à long terme au nombre croissant d’enfants pauvres.»

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, faisait partie de ceux qui annonçaient le nouvel investissement, mais a déclaré que son organisation ne savait pas pourquoi elle n’aurait pas pu être prête à temps pour les vacances de mi-session d’octobre, qui a récemment terminé.

Il a ajouté: «Néanmoins, l’engagement au cours des prochains mois est un pas en avant positif et devrait aider à remédier au fait que la situation financière de nombreuses familles en difficulté se sera aggravée du fait de l’urgence de Covid.»

Javed Khan, directeur général de l’association caritative pour enfants Barnardo’s, a déclaré: «Ce nouveau programme est une bouée de sauvetage pour les familles vulnérables qui luttent pour nourrir leur famille et chauffer leur maison cet hiver. Cela aidera également à prévenir la «faim des Fêtes» tout au long de 2021. »

Le conseiller Richard Watts, président du conseil des ressources de l’Association des gouvernements locaux, a déclaré que les subventions d’hiver permettraient aux conseils de mettre en place des plans pour «s’assurer que les enfants n’auront pas faim pendant les vacances de Noël et le semestre de février».

Reportage supplémentaire de PA Media.