La campagne inlassable d’Arcus Rashford pour lutter contre la pauvreté alimentaire chez les enfants lui a valu une place sur la liste noire du football.

L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre a figuré sur la liste 2020 – qui célèbre les influenceurs positifs de la communauté noire dans le sport – pour son travail de lobbying réussi auprès du gouvernement pour une extension de la fourniture de repas gratuits à l’école.

La liste noire du football a été fondée par Rodney Hinds et Leon Mann en 2008 et les membres sont sélectionnés par un panel d’experts de la communauté noire et de l’industrie du football.

Les autres joueurs rejoignant Rashford sur la liste sont le gardien de but de Crystal Palace Chloe Morgan, pour avoir sensibilisé à l’inclusion des Noirs et à la représentation LGBT + dans le football féminin, le défenseur d’Aston Villa Tyrone Mings et Troy Deeney de Watford pour avoir défié l’injustice raciale et l’attaquant du Palace Wilfried Zaha pour ses efforts pour soutenir les infirmières pendant la pandémie de coronavirus.

Hinds a déclaré: “Encore une fois, la liste noire du football a déniché de nombreux membres de la communauté qui font un excellent travail.

«Les efforts de Marcus Rashford méritent d’être salués aux côtés des autres sur la liste qui vaquent à leurs occupations pour le bien des autres.

«Après une année de défis, c’est formidable d’être inspiré.»

Edleen John, co-partenaire de la Football Association pour l’égalité, la diversité et l’inclusion, la directrice sportive de Villa Women Eni Aluko et la directrice du football de QPR, Les Ferdinand, figurent dans les sections non jouées de la liste.

en relation

Chloe Morgan – Crystal Palace Femmes

Marcus Rashford – Manchester United et Angleterre

Tyrone Mings – Aston Villa et Angleterre

Wilfried Zaha – Crystal Palace et Côte d’Ivoire

Edleen John – directrice des relations internationales, des affaires corporatives et de la diversité, Football Association

Eni Aluko – directeur sportif, Aston Villa Women

Jade Morgan – directrice générale, Leicester Women

Les Ferdinand – directeur du football, QPR

Marie Gabriel – présidente, West Ham United Foundation

Alex Dyer – directeur, Kilmarnock

Ashley Boasah et Cornelius Nwadialor – co-directeurs, Tooting et Mitcham

Jason Euell – entraîneur-chef des moins de 23 ans, Charlton

Karleigh Osborne – entraîneur-chef des femmes, Brentford

Tony Whelan – directeur adjoint de l’académie, Manchester United

Ashanti George-Faure – Senior Talent Manager, Refresh Sports

Faina Msellam – membre du conseil consultatif de l’industrie du sport, Birkbeck Sport Business Center

Marvin Morgan – PDG, Fresh Ego Kid

Nathan Thompson – directeur commercial, West Ham

Warren Haughton – directeur, Haughton Consultancy

Communauté et base:

Diane Sawyers – Responsable des opérations, Holford Drive Community Sports Hub

Duke Harrison-Hunter – Responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion, Pompey dans la communauté

Emma Trent – responsable des programmes, Notts County Football in the Community

Harold Bennett – fondateur, North London Limited

Dr Michael Seeraj – responsable de l’égalité, diversité et inclusion, Charlton

Annette Nelson – responsable de l’éducation, Football v Homophobie

Carl Anka – journaliste de football, .

Charlene Gravesande – journaliste de projets spéciaux, Sky Sports

Hugh Woozencroft – diffuseur sportif, talkSPORT

Jessica Creighton – journaliste sportive, Sky Sports

Micah Richards – diffuseur indépendant

Hayley Bennett – fondatrice, WeAreNutmegs

Jason Lee – Responsable de l’éducation pour l’égalité, Association des footballeurs professionnels

Marvin Robinson – directeur général, Peterborough United Foundation

Dr Matt Ogunsanya – médecin du club, Watford

Sam Allison – arbitre de groupe national, Professional Game Match Officials Limited