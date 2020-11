La star de Manchester United s’associe à Macmillan Children’s Books (MCB) pour l’initiative, qui se concentrera sur la fourniture de livres aux enfants issus de milieux défavorisés.

Rashford a déclaré qu’il souhaitait avoir la chance de lire davantage dans son enfance, mais que sa famille devait donner la priorité à la nourriture par rapport aux livres en ce qui concerne la budgétisation.

Le premier titre du partenariat, YOU ARE A CHAMPION: Libérez votre potentiel, trouvez votre voix et soyez le meilleur que vous puissiez être – un titre illustré de non-fiction destiné aux jeunes de 11 à 16 ans – sera publié en mai 2021.

Marcus Rashford humilié par MBE

Chaque chapitre débutera par une histoire de la vie de Rashford et couvrira des sujets tels que la valeur de l’éducation, la mentalité positive, la compréhension de la culture et les modèles féminins.

Il sera co-créé avec Carl Anka, journaliste pour le groupe de médias sportifs ., et Katie Warriner, psychologue de la performance.

Deux titres de fiction pour les lecteurs âgés de sept ans et plus suivront plus tard en 2021 et 2022.

L’année prochaine verra également le lancement du Marcus Rashford Book Club, un lecteur recommande que le programme publie des titres de première liste de la liste à succès de MCB.

Rashford a déclaré: «Je n’ai commencé à lire qu’à 17 ans, et cela a complètement changé ma vision et ma mentalité.

«J’aurais juste aimé avoir l’opportunité de m’engager davantage dans la lecture lorsque j’étais enfant, mais les livres n’étaient jamais une chose que nous pouvions budgétiser en tant que famille lorsque nous devions mettre de la nourriture sur la table.

«Il y a eu des moments où l’évasion de la lecture aurait pu vraiment m’aider. Je veux cette évasion pour tous les enfants. Pas seulement ceux qui peuvent se le permettre.

«Nous savons qu’il y a aujourd’hui plus de 380 000 enfants à travers le Royaume-Uni qui n’ont jamais possédé un livre, des enfants qui vivent dans des environnements vulnérables. Cela doit changer.

“Mes livres sont, et seront toujours, pour chaque enfant, même si je dois les livrer moi-même. Nous les atteindrons.”

Rashford a déclaré que l’acceptation et la reconnaissance sont un objectif clé du projet, ajoutant: «Laissez nos enfants lire qu’ils ne sont pas seuls et permettez-leur de rêver.

«Équipez-les pour les obstacles et les adversités auxquels ils pourraient faire face.

«Permettez-leur de s’identifier aux personnages en veillant à ce que les personnes de toutes races, religions et sexes soient correctement représentées et représentatives de la société moderne.

«Peu importe où vous grandissez, le talent doit être reconnu et défendu.

«Dans le cadre du Marcus Rashford Book Club, de jeunes écrivains, illustrateurs et créatifs seront vus et on leur offrira une plate-forme pour briller.

Rashford, 23 ans, a suscité de nombreux éloges pour avoir mis en lumière le problème de la pauvreté alimentaire chez les enfants et sa campagne a conduit le gouvernement à revenir en arrière pour annoncer que des repas gratuits seraient fournis aux enfants défavorisés pendant les vacances de Noël.

Le footballeur anglais a également récemment reçu un MBE après avoir forcé le gouvernement à faire demi-tour sur les bons de repas scolaires gratuits.