Rashford est allé sur Twitter et a capturé à l’écran une histoire qui a été publiée dans le Mail on Sunday et parue sur MailOnline, sous le titre: «Quel résultat! La star du football Marcus Rashford a acheté cinq maisons de luxe d’une valeur de plus de 2 millions de livres sterling. »

L’article rapporte que Rashford a «investi environ 1,5 million de livres sterling dans trois maisons sur un nouveau domaine dans le Cheshire» ainsi que «l’achat d’une maison et d’un appartement à Macclesfield».

“Ok, alors parlons de ça”, at-il posté. “J’ai 23 ans. Je viens de petit. Je dois protéger non seulement mon avenir, mais aussi celui de ma famille. Pour ce faire, j’ai pris la décision début 2020 de commencer à investir davantage dans l’immobilier. S’il vous plaît, ne diffusez pas d’histoires comme celle-ci avec des références à “campagne”. “

Rashford a enchaîné avec un autre tweet qui disait: “Quoi qu’il en soit, dans de plus belles nouvelles, je travaille sur un projet depuis des mois maintenant dans les coulisses et j’ai hâte de le partager avec vous tous la semaine prochaine.

«C’est quelque chose dont je suis vraiment fier et dont je sens que nos enfants ont besoin. Mieux vaut revenir y travailler. Profitez du reste de votre dimanche! “

en relation

L’année dernière, Raheem Sterling a accusé certaines sections des médias d’avoir contribué à «alimenter le racisme» avec leur portrait de jeunes footballeurs noirs dans un article dans lequel il faisait référence à deux histoires sur MailOnline à propos de ses coéquipiers de Manchester City Tosin Adarabioyo et Phil Foden.

Publiant sur Twitter à côté d’une capture d’écran de l’article sur Rashford, Gary Lineker a déclaré: «Les voici. Voilà comment ils commencent. Subtil pour commencer, mais il grandira. C’est ce qu’ils font.

Le député travailliste de Tottenham David Lammy a tweeté: «C’est pathétique. Il n’y a pas de contradiction entre investir vos revenus et utiliser votre plateforme pour faire campagne contre la pauvreté infantile. Nous devrions célébrer Marcus Rashford comme un modèle inspirant pour les jeunes sur et en dehors du terrain.