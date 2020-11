Boyega a été nommé lauréat du prix de l’icône, Coel, 33 ans, le lauréat de l’icône créative et Rashford a reçu l’honneur du militant lors de la cérémonie virtuelle.

La star de Manchester United, Rashford, 23 ans, a reçu des éloges et un MBE suite à son lobbying réussi auprès du gouvernement pour l’extension des repas scolaires gratuits.

L’événement annuel de GQ, qui célèbre les hommes et les femmes qui ont contribué à façonner le paysage culturel mondial en matière de style, de politique, de divertissement et de sport, s’est tenu en ligne cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Il était hébergé par Jack Whitehall.

La star de Normal People, Paul Mescal, a été nommée lauréate de la percée des acteurs et l’actrice de Captain Marvel Lashana Lynch a été nommée la gagnante de la percée de l’actrice.

Lors de l’événement, Lynch a participé à un segment de spoofing où elle a répondu à une série de questions liées à un détecteur de mensonge dans une section intitulée «No Time to Lie».

Les prix GQ ont également honoré Patrick Hutchinson, un entraîneur personnel qui a fait la une des journaux après avoir été photographié à Londres lors d’une manifestation Black Lives Matter cette année, aidant un contre-manifestant blessé à se mettre en sécurité.

M. Hutchinson a été nommé lauréat du prix humanitaire.

Le gagnant du concepteur révolutionnaire, qui a été parrainé par Peroni, était Daniel W Fletcher. Plus tôt cette année, il a été nommé directeur artistique de la mode masculine de Fiorucci. Il a également joué dans l’émission de télé-réalité Netflix Next in Fashion, dans laquelle des designers du monde entier se sont disputés un prix de 200000 £.

Le capitaine Sir Tom Moore, qui est récemment devenu la plus ancienne star de la couverture de GQ, a été honoré du gong d’inspiration.

L’auteur, artiste et illustrateur Charlie Mackesy, dont le livre The Boy, The Mole, The Fox And The Horse a été un best-seller, a été nommé lauréat du prix de l’artiste.

Les musiciens Ozzy Osbourne et Shawn Mendes ont également reçu des gongs, Osbourne ayant reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière tandis que Mendes a été nommé artiste solo.

Le leader de Black Sabbath, Osbourne, a révélé au début de cette année qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Mendes a terminé le spectacle avec une performance.

Piers Morgan de Good Morning Britain a été nommé lauréat du prix de la personnalité de la télévision, le designer Tommy Hilfiger étant honoré en tant que lauréat de la légende du design.