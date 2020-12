L’attaquant anglais a été nommé vainqueur du prix spécial du panel d’experts lors de la cérémonie virtuelle de dimanche à Salford, peu de temps après avoir aidé l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à une énorme victoire 6-2 sur ses rivaux Leeds lors d’un affrontement en Premier League à Old Trafford.

Le prix clôt une année 2020 remarquable pour Rashford, qui a fait campagne sans relâche pour s’assurer que les enfants de familles à faible revenu reçoivent des repas scolaires gratuits et un soutien suffisant tout au long de l’année.

Le jeune homme de 23 ans a sans crainte pris le gouvernement publiquement sur la question à plus d’une occasion, inspirant d’innombrables autres dans tout le pays à se joindre à sa campagne, atteignant plus d’un million de signatures sur une pétition parlementaire et aidant à forcer U -révolution de la politique au plus haut niveau.

Rashford – qui s’est engagé à poursuivre la lutte contre la pauvreté alimentaire chez les enfants – a reçu un MBE dans la liste des honneurs d’anniversaire de la reine en octobre.

«En grandissant enfant, j’ai eu l’impression de croire que j’avais commencé à 50 mètres derrière tout le monde dans une course de 100 mètres», a déclaré Rashford. «C’était plus difficile pour moi de faire des choses de base comme manger les bonnes choses ou m’entraîner et c’était une situation cauchemardesque.

“Une fois que je suis arrivé là où j’ai toujours voulu arriver, j’ai toujours eu cette chose qui me ronge, en disant: assurez-vous de faire une différence pour la prochaine génération. Je pense qu’en tant que pays, nous devrions soutenir les enfants et leur donner les meilleures chances de réussir. vie et laissez-les devenir tout ce qu’ils veulent devenir.

“Le prix restera en elle [his mum’s] maison parce que dans des circonstances difficiles, elle m’a élevé pour être une personne qui a de la morale et je n’ai pas changé depuis que j’étais enfant. “

Ailleurs dans la première moitié de la cérémonie de remise des prix BBC SPOTY de dimanche soir, le capitaine Sir Tom Moore a reçu le prix Helen Rollason pour ses efforts remarquables de collecte de fonds pour aider le NHS pendant la pandémie de coronavirus.

Un nouveau prix a également été créé en son honneur, avec Tobias Waller, neuf ans – qui souffre de paralysie cérébrale et d’autisme – remportant le premier prix Captain Tom Young Unsung Hero après avoir terminé la durée d’un marathon pendant le verrouillage et commencé un nouveau défi d’aider à recueillir plus de 150 000 £ pour l’hôpital pour enfants de Sheffield et l’école Pace.

La jeune personnalité sportive de l’année 2020 est la plongeuse adolescente Andrea Spendolini-Sirieix, qui a remporté une médaille d’or internationale en solo sur la plate-forme 10 m féminine en Allemagne plus tôt cette année, ainsi qu’un premier titre britannique senior.