La chanteuse country Maren Morris a appelé le commentateur conservateur Tomi Lahren pour son tweet sur les enfants migrants lors du dernier débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Au cours du débat, la modératrice Kristen Welker a interrogé Trump sur un récent dossier judiciaire qui a révélé que les parents de 545 enfants immigrants n’avaient pas été retrouvés depuis leur séparation à la frontière américano-mexicaine. Morris est un critique de longue date de Trump et prévoit de participer à un événement virtuel de collecte de fonds dimanche pour soutenir la campagne de Biden.

“Tu ne veux pas être séparé? Ne viens pas ici illégalement !!!!” Lahren a tweeté. “Tomi, c’est f… cruel. Même pour toi,” répondit Morris. L’un des fans de Morris a suggéré qu’elle faisait juste au revoir aux adeptes qui soutiennent Trump, la comparant à une scène de Hannah Montana où Miley Cyrus a fait ses adieux et est partie. Morris, 30 ans, était clairement d’accord. “BYE B-,” répondit-elle.

Une fois le débat terminé, Morris a annoncé qu’elle avait rejoint le line-up pour le concert virtuel «I Will Vote» organisé par la campagne de Biden. L’événement sera animé par George Lopez et Ana Navarro, avec des performances de Sara Bareilles, A $ AP Ferg, John Legend, Dave Mathews, Foo Fighters, Jermaine Dupri, Jon Bon Jovi, Black Eyed Peas et Jennifer Hudson. Biden et sa femme, Jill Biden, doivent comparaître, aux côtés de la sénatrice californienne Kamala Harris.

Le tweet de Lahren est venu pendant une partie du débat lorsque Welker a interrogé Trump sur la politique de son administration visant à séparer les migrants de leurs parents à la frontière. Bien que la politique ait été renversée, des documents judiciaires récents ont montré qu’il y a encore 545 enfants dont les parents ne peuvent être localisés. L’Union américaine des libertés civiles, qui a poursuivi l’administration Trump, a déclaré qu’un comité nommé par le tribunal ne pouvait toujours pas localiser les parents des enfants. Environ deux tiers des 545 enfants seraient dans leur pays d’origine, a déclaré l’ACLU, rapporte l’Associated Press.

Welker a demandé à Trump si les parents de ces enfants seraient réunis. Au début, Trump a critiqué la politique d’immigration du président Barack Obama jusqu’à ce que Welker le presse sur la question. “Oui. Nous y travaillons très… Nous essayons très dur”, a déclaré Trump. “Mais beaucoup de ces enfants sortent sans leurs parents. Ils passent par des cartels, des coyotes et des gangs.”

Quand Morris ne fait pas de commentaires sur la politique, elle est occupée à jouer. La chanteuse de “Girl” a joué une série de concerts virtuels depuis le Ryman Auditorium à Nashville. Son mari, Ryan Hurd, était l’une des deux seules personnes physiquement présentes dans le public. L’autre était leur fils, Hayes Andrew, 7 mois, qui regardait sa mère jouer pour la première fois. “J’avais les larmes aux yeux pendant toute la série”, a écrit Hurd sur Instagram mercredi. “Il l’aimait.”