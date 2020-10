Maren Morris a sorti vendredi sa nouvelle chanson “Better Than We Found It” avec un clip pour le morceau inspirant, et les fans qui ont regardé le clip jusqu’à la fin ont entendu Morris livrer une lettre à son fils de 6 mois Hayes, né en mars juste après le début de la pandémie de coronavirus. «Hayes», dit Morris à la fin de la vidéo sur des images des deux assis sur une couverture de pique-nique dans un parc. “Tu es né l’année où le monde a cessé de tourner. Au moment où je t’ai tenu pour la première fois, nous nous sommes regardés le plus longtemps.”

«J’ai su à ce moment précis que tu étais spéciale,» continua-t-elle. «Mon cœur a grandi et ne serait plus jamais le même. Vous avez été ma précieuse lueur d’espoir ces derniers mois. Les gens meurent. Une pandémie mondiale a fermé notre monde, et les gens sont plus effrayés, en colère et distants que jamais. “

“Je ne sais pas comment ça s’est passé comme ça, mais je vais reconnaître mon rôle. Je dois faire mieux. Je ferai mieux, pour vous. Notre éducation doit grandir avec notre empathie”, a déclaré Morris à son fils. «Chaque fois que je suis submergé par le désordre que nous avons créé, j’essaie de voir le monde à travers vos yeux. La négativité, la peur et l’amertume ne vous ont pas encore touché. Vous êtes gentil et curieux. Je veux raviver cela en moi. “

La jeune femme de 30 ans a conclu sa lettre en promettant à Hayes qu’elle «prendra du recul pour vous laisser un jour montrer la voie. Je ne cesserai, comme vous, d’être gentille et curieuse, et je passerai le reste de mes jours éveillés à partir. ce monde, que tu trouves si fascinant, meilleur que je ne l’ai trouvé », dit-elle. “Amour, maman.”

Morris a également brièvement mentionné Hayes dans les paroles de la chanson lors du dernier refrain. «Quand le temps se transforme en poussière / j’espère juste que mon fils est fier de la femme que j’étais», chante-t-elle. “Quand les lignes de demain sont tracées / Puis-je vivre avec le côté que j’ai choisi d’être?”

Le clip de la chanson a été réalisé par Gabrielle Woodland et suit trois groupes de personnes – Gustavo Flores et son jeune frère, qui ont vécu aux États-Unis pendant la majeure partie de leur vie sous le Dream Act mais qui ont été informés en janvier qu’ils seraient renvoyés à Mexique, les adolescentes Jade et Emma Rose, qui ont travaillé avec Teens4Equality pour organiser une manifestation Black Lives Matter qui a attiré plus de 10000 personnes, et la famille de Daniel Hambrick, qui a été abattu par un policier de Nashville en 2018.

La vidéo présente également des photos de manifestations à travers le pays, qui sont entrecoupées de plans de Morris se produisant dans une église. Une partie des bénéfices de «Better Than We Found It» sera reversée à Black Women’s Health Imperative, et vous pouvez vous rendre sur www.bwhi.org pour faire un don.