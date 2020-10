Margaret Nolan, la mannequin et actrice britannique qui est apparue en tant que femme peinte en or dans la séquence de titre emblématique de Goldfinger, est décédée le 5 octobre. Elle avait 76 ans. la franchise Carry On. Sa mort a été annoncée par le réalisateur Edgar Wright, qui l’a choisie dans son prochain film Last Night in Soho.

Dans une série de tweets dimanche soir, Wright a qualifié Nolan de “milieu de [a] Diagramme de Venn de tout outil dans les années 60, “depuis qu’elle est apparue dans un film de James Bond, un film des Beatles et d’autres comédies britanniques.” J’ai travaillé avec elle l’année dernière alors qu’elle joue un petit rôle dans Last Night In Soho. Elle était tellement drôle, pointue et, comme vous pouvez l’imaginer, pleine des histoires les plus étonnantes », a écrit Wright, à côté d’une photo récente avec l’actrice.« Je suis tellement content d’avoir appris à la connaître. Mon cœur va à sa famille et à tout ce qui l’aimait. Elle nous manquera beaucoup. “

C’est mon triste devoir de signaler que l’actrice et artiste, la magnifique Margaret Nolan, est décédée. Elle était au milieu du diagramme de Venn de tout ce qui était cool dans les années 60; ayant joué avec les Beatles, a été au-delà de l’emblématique dans Bond et a également fait partie du casting de Carry On. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 – edgarwright (@edgarwright) 11 octobre 2020

Nolan est né en octobre 1943 dans le Somerset, en Angleterre, et a commencé le mannequinat au début des années 1960. Elle est apparue dans plusieurs films en 1964, surtout en tant que femme peinte en or dans l’ouverture de Goldfinger. Elle a également joué Dink, la masseuse de James Bond, dans le film face à Sean Connery. Elle a également eu une scène inoubliable dans A Hard Day’s Night alors que le grand-père à l’écran d’une fille Paul McCartney, John (Wilfrid Brambell), se rencontre dans un casino.

En 1965, Nolan est apparu dans un autre film avec un acte d’invasion britannique, le film de Gerry et les Pacemakers Ferry Cross the Mersey. Ses autres films incluaient Three Rooms in Manhattan, Carry on Cowboy, Bikini Paradise, Carry On Henry et Carry On at Your Convenience. En 1972, elle a eu un petit rôle dans Frenzy d’Alfred Hitchcock, bien que sa scène ait été coupée.

À la fin de son fil, Wright a mentionné avoir dit à Nolan de l’avoir vue dans une comédie oubliée de 1970 appelée Toomorrow. “Elle est aussi le seul endroit brillant et drôle dans la très étrange comédie rock Toomorrow”, a écrit Wright. “Je lui ai dit plus tôt dans l’année que j’avais retrouvé une copie et elle était très perplexe que je me sois donné la peine de la regarder.”

Wright’s Last Night in Soho sortira en salles le 23 avril 2021. Le film met en vedette Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie et Matt Smith. Le film présente également Diana Rigg dans son dernier rôle au cinéma, ainsi que les légendes britanniques Rita Tushingham et Terence Stamp. Nolan laisse dans le deuil ses fils Luke O’Sullivan et le directeur de la photographie Oscar Deeks rapporte Deadline.