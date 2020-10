Marge Champion, l’actrice et danseuse qui a servi de mannequin pour Blanche-Neige et les Sept Nains, est décédée mercredi à l’âge de 101 ans. Champion et son deuxième mari, Gower Champion, formaient une équipe de danse à succès, apparaissant sur scène, dans les émissions de télévision et les films. Le troisième mari de Champion était le réalisateur Boris Sagal, le père de l’actrice Katey Sagal.

Champion est décédé à Los Angeles, a déclaré l’instructeur de danse Pierre Dulaine au Hollywood Reporter. Les survivants incluent le fils Gregg Champion et les beaux-enfants Katey Sagal, Jean Sagal, Liz Sagal, Joey Sagal et David Sagal. Champion a d’abord épousé Art Babbitt, l’animateur de Disney surtout connu pour avoir créé Goofy, de 1937 à 1940. Elle a été mariée à Gower de 1947 à 1973 et à Sagal de 1977 jusqu’à sa mort en 1981.

La carrière de Champion à Hollywood a commencé à l’âge de 14 ans lorsque les animateurs de Disney ont commencé à étudier ses mouvements pour s’assurer que Blanche-Neige se déplaçait de manière réaliste dans Blanche-Neige et les Sept Nains. L’équipe d’animation entièrement masculine devait comprendre comment une jeune fille bougeait, car beaucoup d’entre eux basaient généralement leur travail sur leurs propres mouvements. Champion a également réalisé un travail de modélisation en direct pour des personnages de Pinocchio, Fantasia et Dumbo.

Dans les années 1940 et 1950, Champion et Gower sont régulièrement apparus dans des comédies musicales de la MGM, notamment Till the Clouds Roll By (1946), Show Boat (1951), Everything I Have Is Yours (1952), Give a Girl a Break (1953), et Jupiter Darling (1955). “Nous recevions des critiques fabuleuses”, a déclaré Champion au Times Telegram en 2010. “Gower a apporté les conceptions à l’équipe et a pu raconter une histoire à travers les routines de danse. Je pense que j’ai apporté une capacité à me connecter avec un public.”

Gower et Champion ont chorégraphié des spectacles de Broadway et ont fait de fréquentes apparitions dans les premières émissions de télévision. En 1957, ils ont même eu une sitcom CBS, The Marge and Gower Champion Show, dans laquelle Champion était un danseur et Gower le chorégraphe, avec Buddy Rich co-vedette en tant que batteur. Ils étaient également favoris sur The Ed Sullivan Show et ont fait une tournée en Union soviétique avec Sullivan. Les deux ont divorcé en 1973, alors que Champion voulait se concentrer davantage sur leur famille. «J’avais 40 ans et je ne voulais pas confier mes enfants à une nounou et partir en voyage», a-t-elle déclaré en 2010. «Gower l’a fait, et était vraiment heureux d’être le chorégraphe / réalisateur qu’il avait toujours voulu être.

Champion a continué à travailler après leur divorce. En 1975, Champion a remporté un Emmy pour réalisation exceptionnelle en chorégraphie pour l’émission télévisée spéciale Queen of the Stardust Ballroom. Elle a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960 pour son travail à la télévision. En 2007, elle a reçu un Disney Legends Award. Dans ses 90 ans, elle a fait l’objet de Keep Dancing, un documentaire sur sa passion pour la danse.