Margot Robbie assure le succès de HBO Max pour les premières de Warner

L’actrice Margot Robbie est convaincu que la décision de Warner Bros. maintenir des avant-premières simultanées dans les salles et la plateforme HBO Max sera un grand succès et il a bien sûr pleinement confiance dans l’avenir des franchises.

Avant la fin de 2020, Warner Bors. a annoncé que les prochaines sorties de ses films seraient des hybrides, tout comme la première de Wonder Woman 1984 et The Witches, qui partageaient simultanément l’écran de cinéma avec l’écran de streaming de HBO MaxAu milieu d’une situation difficile pour l’industrie du divertissement, Margot Robbie a réagi à la décision.

L’actrice Margot Robie, qui donne actuellement vie à Harley Quinn pour l’univers DC, n’a pas hésité à répondre à la décision que Warner Bros.envisage que la première de ses films prévue pour l’année prochaine 2021 atteigne les deux salles et en streaming simultanément et il n’y a pas de retour en arrière.

Comme prévu, la nouvelle a généré un scandale non seulement parmi le public, mais évidemment parmi les célébrités hollywoodiennes, car il y en avait beaucoup en désaccord et d’autres comme Margot Robbie, se sont prononcés en faveur, espérant que la situation serait résolue dans l’industrie. et que tout se passe bien pour tout le monde.

Il semble que l’actrice ait adopté une attitude neutre par rapport à ce qui a été annoncé, cependant, elle assure que la première via le streaming sera un succès et que la décision sera bénéfique pour toutes les parties impliquées, selon ce qu’elle a déclaré pour The Hollywood Reporter, elle souligne également que, il espère que la formule fonctionnera.

Nous savons qu’il y a des gens chez Warner Bros. avec lesquels nous avons des relations brillantes, très cordiales et amicales, et ils sont responsables de l’incroyable réputation que Warner Bros.a eue au cours des dernières décennies en tant que studio prédominant pour les talents. Nous espérons que cela fonctionnera et que Warner fera ce qu’il faut pour ses conteurs. Je pense que tout le monde comprend. “

Ensuite, le protagoniste de Birds of Prey a mentionné que dans l’industrie, tout n’est pas une question d’argent, mais de la passion pour les histoires racontées, et qu’il serait nécessaire de se demander pourquoi elle opère ce changement.

Il est à noter que l’un des films dont la première est prévue en 2021 et qui arrivera en streaming et sur grand écran en même temps, sera bien sûr The Suicide Squad, en plus de Godzilla vs. Kong, Dune, The Matrix 4, The Conjuring 3, Space Jam, Tom et Jerry, Judas et The Black Messiah et Mortal Kombat.

Le film Suicide Squad dans lequel, en plus de Robbie, Idris Elba et Michael Rooker, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Viola Davis, Alicia Braga et John Cena participent à des rôles importants, assure le succès après Warner Bros. et James Gunn jettera la maison par la fenêtre et elle pourra probablement être diffusée sur HBO Max le 6 août 2021.

Sans aucun doute Margot Robbie C’est une actrice d’une grande popularité dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, car dès son plus jeune âge, elle a pu entrer dans l’industrie et participer à plusieurs des productions les plus ambitieuses.

Il a fait équipe avec Warner à plusieurs reprises, mais ses œuvres les plus importantes aux côtés de ce studio sont peut-être Su1cida Squad et Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn.

Et comme nous l’avons déjà mentionné, comme de nombreuses célébrités de l’industrie, Margot a réagi avec surprise à la décision annoncée par Warner il y a quelques jours, dans laquelle elle a confirmé que toutes ses premières de 2021 sortiront en salles et seront diffusées simultanément.

