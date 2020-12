Margot Robbie explique pourquoi elle a “bu” avant ses scènes | .

La célèbre actrice australienne de 30 ans Margot RobbieC’est devenu tout à fait une tendance depuis que des nouvelles ont été partagées sur ce qu’il faisait avant d’enregistrer ses scènes dans le film “Le loup de Wall Street” à côté du lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio, et c’est qu’il avait tendance à boire un peu avant commençant à enregistrer, elle a expliqué la raison elle-même.

La popularité de Margot Robbie est due en grande partie à ce film, qui a sans doute été l’un des plus importants de sa carrière, c’est avec lequel son nom a commencé à évoluer constamment.

Bien que ce soit en fait le quatrième projet de film auquel il a participé, c’est en fait celui dans lequel sa carrière a été catapultée, après “Le Loup de Wall Street” en 2013, ses apparitions dans les films ont commencé à être plus constantes et avec même des rôles. le plus important, à ce jour, il y en a 24 auxquels il a participé et plusieurs d’entre eux ont déjà été annoncés pour 2021.

Quelque chose de surprenant de Margot Robbie C’est le fait qu’il a participé à plus d’un film par an, par exemple lorsqu’il a participé à “Suicide Squad” en 2016, où il a joué Harley Quinn, un autre de ses personnages emblématiques l’a fait avec deux autres productions “Whiskey Tango Foxtrot” et «La légende de Tarzan», la même chose s’est produite depuis 2013 sauf en 2014 où il n’a participé à aucun film à partir de là, chaque année qui s’est écoulée, il a participé à au moins deux films.

Grâce à son talent et surtout à sa beauté évidente, elle est devenue l’une des célébrités les plus recherchées d’Hollywood, à tel point que le film Barbie est lancé avec elle en tant que protagoniste, cependant, il n’y a toujours pas de dates estimées pour le enregistrements.

Cependant quelque chose qui a attiré beaucoup d’attention revenant à son film “Le loup de Wall Street”, Margot Robbie Elle avait tendance à prendre quelques clichés de tequila, une boisson représentative du Mexique de l’État de Guadalajara, Jalisco, c’est quelque chose qui aurait surpris ses fans, mais elle a elle-même clarifié la raison pour laquelle elle l’a fait.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Vous vous souvenez sûrement de la scène où Naomi Lapaglia enlève ses vêtements pour flirter avec le personnage joué par Leonardo DiCaprio, dans le film Margot Robbie n’était pas habituée à faire ce type de scène si peu de temps avant d’arriver sur le plateau, elle était très nerveuse et effrayée, à cause de ce qu’ils recommandaient de boire ledit verre, elle l’a fait et affirme selon le portail 24 heures sur 24 le quotidien sans limites que cela l’a aidée à se détendre et à faire la scène comme une professionnelle.

Bien qu’il y ait ceux qui prétendent que c’est Margot Robbie elle-même qui a recommandé au réalisateur Martin Scorsese de rendre la scène complètement naturelle, il serait donc un peu illogique pour lui de lui donner plus tard une honte, mais peut-être au moment “de vérité” les nerfs ils ont commencé à la prendre par surprise.

Heureusement, cela a été l’une des scènes les plus emblématiques non seulement du film mais de tout Hollywood, maintenant Margot Robbie Elle est l’une des actrices qui a marqué l’histoire avec ses scènes naturelles comme plusieurs l’ont fait avant elle et continuera de le faire à l’avenir.

Grâce à son rôle de Naomi Lapaglia, elle a commencé à être connue et ils prétendent même que c’était avec le personnage avec lequel sa carrière a été catapultée, ce n’est qu’en 2016 quand elle a joué Harley Quinn que sa popularité a augmenté de façon exponentielle, sûrement avec ses futurs projets elle continuera à nous surprendre Nous attendons cela avec impatience.

Lisez aussi: C’est ainsi que Margot Robbie est devenue l’une des meilleures actrices