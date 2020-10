Margot Robbie pourrait rejoindre la nouvelle version de The Suicide Squad | Réforme

Après que Jared Leto ait été inclus dans la coupe de Snyder, la rumeur a commencé à dire que l’actrice Margot Robbie pourrait rejoindre la nouvelle version de “La brigade suicide“, puisque tout semble indiquer qu’ils sont en pourparlers.

Comme prévu, Zack Snyder a fait de son mieux pour faire suffisamment de bruit et pouvoir faire de sa Justice League une réalité, en s’assurant également qu’il avait déjà le matériel prêt et qu’il y avait très peu de choses à éditer.

Au moment où il s’est séparé du projet, il était supposé que la majeure partie du film avait déjà été faite, cependant, on sait que ce n’était pas le cas, puisque depuis que la Justice League de Zack Snyder a été révélée, les dirigeants de HBO Max ont déclaré qu’ils dépensaient beaucoup. l’argent sur les effets visuels et les réenregistrements.

Maintenant, il semble que dans cette dernière section, l’actrice Margot Robbie pourrait être inclus pour apparaître comme l’emblématique Harley Quinn.

Et ce n’est pas du tout une surprise que Snyder veuille inclure un personnage comme Robbie dans son film, car après tout Harley Quinn C’était l’un des meilleurs que “The Suicide Squad” a présenté et la grande performance de l’actrice l’a amenée à avoir son film solo.

C’est pourquoi maintenant, il a été annoncé qu’il pourrait être en pourparlers pour rejoindre la coupure de Zack Snyder, selon le journaliste Daniel Richtman.

Après que l’apparition du musicien et acteur Jared Leto en tant que Joker ait été confirmée, il est plus que logique qu’ils veuillent également apporter leur bien-aimée Harley.

Et selon la même source, il est dit que le plan pourrait être de donner une histoire à ces deux amoureux psychopathes et de les relier ainsi au récit Batman de Ben Affleck.

Cependant, jusqu’à présent, il n’y a rien de confirmé, encore moins de détails qui nous donnent une idée de la destination de toutes ces inclusions, mais nous pourrions penser que l’apparition des deux Margot comment Leto serait dans le cadre d’un seul chapitre de cette série.

Il ne fait aucun doute que Snyder jette la maison par la fenêtre en appelant complètement tous ceux qui pourraient avoir une chance d’apparaître dans cette vision qu’il a pour la réunion des super-héros de DC.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il a également été dit qu’il avait envoyé pour Amber Heard, qui a d’abord fait ses débuts en tant que Mera dans “Justice League”, ayant une petite apparition aux côtés de Jason Momoa avant que “Aquaman” lui permette de montrer plus de son rôle et comme si En dehors de cela, selon Heroic Hollywood, Amber aura une participation plus importante dans la série HBO Max.

Margot Elise Robbie est surtout connu pour avoir joué Donna Freedman dans la série “Neighbours”, Naomi Lapaglia dans le film “Le Loup de Wall Street”, Jane Porter dans le film “La Légende de Tarzan”, Harley Quinn dans le film ” Birds of Prey “, à Tonya Harding dans le biopic I,” Tonya “, à Sharon Tate dans” Once Upon a Time in Hollywood “de Quentin Tarantino et à Kayla Pospisil dans le long métrage” Bombshell “.

Robbie a agi professionnellement depuis 2007 en participant à des publicités et sa carrière n’a donc augmenté que comme prévu.

Maintenant, quelque chose pour lequel beaucoup ont prié n’est pas encore accompli, car nous pourrions revoir Jared Leto avec Margot étant l’un des couples préférés sur grand écran incarnant leurs personnages emblématiques et nous espérons les voir dans un épisode spécial sur leur relation.

Cela peut vous intéresser: Jared Leto reviendra en tant que Joker pour la nouvelle version de Justice League