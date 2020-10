Margot Robbie a surpris les fans en ajoutant un nouveau membre à sa famille. L’actrice Birds of Prey a un nouveau chiot adorable et les fans ont déjà montré leur amour pour le petit animal mignon. Robbie et son mari, le cinéaste Tom Ackerly, ont déclaré que les deux étaient des amoureux des grands animaux et avaient plusieurs animaux de compagnie à la maison. Robbie, 30 ans, et Ackerly sont mariés depuis 2016.

Samedi, Robbie a partagé une photo d’elle-même regardant avec amour le nouveau chiot, qu’elle berçait dans ses bras. Robbie n’a partagé aucun détail sur le nouvel animal de compagnie, ajoutant uniquement des émojis de chiot et de cœur dans la légende. Plus de 2 millions de ses abonnés ont aimé le message depuis qu’elle l’a partagé, et des milliers ont laissé des commentaires sur le chiot.

Dans une interview de novembre 2018 avec Porter, Robbie a déclaré qu’elle et Ackerly avaient adopté plusieurs chiens. «Il y a trois jours, mon mari s’est arrêté dans un refuge pour chiens au retour de l’aéroport, et nous avons maintenant un chiot pit-bull», expliquait alors la star de I, Tonya. “Nous avons déjà un enfant de deux ans [dog] qui agit toujours comme un chiot. Je l’aime mais il est une poignée, et depuis trois jours je n’ai pas dormi. “Robbie a dit qu’elle avait dit à Ackerly qu’elle ne pensait pas pouvoir gérer un troisième chien et l’a averti que cela pourrait changer d’avis en ayant des enfants. a admis qu’elle se voyait avec “des tonnes d’enfants” à un dîner de Noël dans 30 ans, mais “certainement pas pour le moment”. En attendant, le couple se concentre sur leurs chiens, qui ont déjà une légion de fans.

Robbie et Ackerly sont co-fondateurs de LuckyChap Entertainment. La société a produit I, Tonya, ce qui a valu à Robbie une nomination aux Oscars de la meilleure actrice et un Oscar pour le rôle de soutien d’Allison Janney. LuckyChap était également coproducteur sur Birds of Prey et la prochaine Promising Young Woman. Robbie est également producteur exécutif sur Dollface de Hulu, qui met en vedette Kat Dennings et Brenda Song.

«🐶❤️» Margot Robbie via Instagram avec son nouveau chiot. pic.twitter.com/QxEIZx34Av – best of margot (@bestofmargot) 17 octobre 2020

La grande majorité des commentaires sur la photo du chiot de Robbie étaient des émojis de cœur ou simplement des émojis de cœur. «TELLEMENT MIGNON», a écrit une personne. Une personne a demandé à Robbie de nommer le chien Harley d’après le personnage de Robbie dans les films DC Comics. Robbie a joué Harley Quinn dans Suicide Squad, Birds of Prey et le prochain The Suicide Squad.

Chien super mignon. Les chiots sont les meilleurs. J’adore cette nouvelle odeur de chiot;) – Jason Vilarreal (@JasVillaUM) 17 octobre 2020

“Omg !!! Surcharge de gentillesse”, a tweeté une personne. “Chien super mignon. Les chiots sont les meilleurs. J’adore cette nouvelle odeur de chiot”, a répondu un autre.

margot robbie tenant des chiens peut être quelque chose de si personnel pic.twitter.com/VvgupIavVR – best of margot (@bestofmargot) 17 octobre 2020

Un adepte d’Instagram a été stupéfait de voir Robbie avoir un chiot similaire à celui avec lequel elle a grandi. “Arrête ça !!! Mon préféré de tous les temps [puppy emoji] [hearts] J’en ai eu deux noirs qui grandissaient à Longreach, ce sont les meilleurs !! Amusez-vous bien! », A écrit le fan.

