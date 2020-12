Margot Robbie révèle qu’il n’y aura pas de suite à Birds of Prey | Réforme

La belle actrice Margot Robbie, connue sous le nom de Harley Quinn de la franchise de films de DC, assure que la suite de Birds of Prey n’est pas prévue, de sorte que les rumeurs qui avaient déjà circulé étaient fausses.

Comme vous pouvez le voir, cela fait quelque temps que nous n’avons pas entendu quelque chose de nouveau sur la suite de Birds of Prey et la fabuleuse émancipation d’un Harley Quinn et il ne semble pas que cela va changer de sitôt.

Et la vérité est que cela semble faire des années depuis la dernière fois que le film a été évoqué, cependant, c’est l’effet de la contingence sanitaire qui nous distrait du fait que le film mettant en vedette Margot Robbie est sorti en salles. dans ce 2020.

Dans cet esprit, cela fait plusieurs mois que nous avons entendu parler d’une suite, bien que la réalisatrice Cathy Yan ait déclaré qu’elle avait des plans au cas où cela arriverait.

À ce moment-là, la réalisatrice a été interviewée par The Wrap sur ce qu’elle pourrait faire dans un deuxième épisode mettant en vedette le Oiseaux de proie, et la possibilité d’introduire un nouveau méchant dans la franchise Warner Bros. puisque la relance de Black Mask n’est pas quelque chose qui semble possible.

C’est à ce moment-là qu’elle a dit qu’elle adorerait amener Poison Ivy dans des films d’action en direct et explorer la relation entre elle et Harley Quinn, ce qui à ce stade serait une extension naturelle de ce qui a été vu dans le film sorti en février dernier de cette année, juste avant la fermeture des salles.

Cependant, une mise à jour récente indique maintenant qu’il n’y a rien de nouveau à l’horizon pour Birds of Prey pour le moment, car une suite ne semble pas être en développement.

En fait, l’actrice Margot Robbie Elle a récemment été interviewée par The Hollywood Reporter pour discuter de problèmes liés à la société de production qu’elle possède, LuckyChap Entertainment, à partir de laquelle elle a déjà produit certains des films dans lesquels elle a joué ces dernières années.

Il est à noter que “Yo, Tonya” était la première sortie de la société et dans ce film, elle a joué la patineuse artistique olympique Tonya Harding.

L’un des futurs projets est le film Barbie, cependant, avant cela, elle était également la productrice en charge de Birds of Prey et de la fabuleuse émancipation d’une Harley Quinn.

Au cours de l’interview, ils ont parlé de l’engagement de Robbie à fournir plus d’espace aux scénaristes, comme il l’a déjà fait avec Christina Hodson qui a écrit cette adaptation de la bande dessinée homonyme de DC, et a souligné que ce sera la première de nombreuses personnes avec lesquelles il travaillera dans de futurs films. .

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il travaillait sur une suite du film, sa réponse était beaucoup plus catégorique.

Je ne sais pas. Rien d’imminent à ce stade, rien qui mérite d’être mentionné », a-t-il commenté.

Surtout, l’adaptation a reçu une approbation critique et a eu une performance au box-office quelque peu régulière.

Cependant, il n’a pas réussi à devenir un succès massif comme l’aurait souhaité le studio et peut-être que cela met un peu plus de temps à avancer en cas de suite.

D’une manière générale, la production est l’une des meilleures que la franchise ait fait jusqu’à présent, ce qui n’était pas si difficile, mais il faut reconnaître que Cathy Yan, Margot Robbie et l’entreprise a fait un excellent travail.

Bien que ce type de film soit souvent un appât de haine injustifiée sur Internet, il a réussi le test et a convaincu beaucoup de ceux qui ne croyaient pas que Warner Bros.allait pouvoir faire quelque chose de bien.

