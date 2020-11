Margot Robbie se souvient d’une scène “naturelle” controversée avec DiCaprio | .

Sûrement en entendant le nom de l’actrice Margot Robbie Une célébrité d’origine australienne bien connue comme les frères Chris et Liam Hemsworth, a récemment rappelé l’une des scènes les plus controversées de sa carrière où il est apparu. sans aucun vêtement.

À trente ans, Margot Robbie a eu l’opportunité de collaborer avec de grandes stars hollywoodiennes dont Leonardo DiCaprio, avec qui elle a partagé les crédits du film qui rendrait l’actrice plus célèbre et avec lequel elle serait connue pour être extrêmement coquette et captivante. extrait de «Le loup de Wall Street».

Peu de gens le savaient peut-être, mais dans l’une des scènes emblématiques de ce film sorti en 2013 et réalisé par le célèbre réalisateur Martin Scorsese, où Margot Robbie Cela paraît tout à fait naturel, c’est justement parce qu’elle l’a suggéré, ce dont ses millions de followers et admirateurs en dehors des réseaux sociaux sont devenus fous en voyant le film.

Ce n’était pas simplement parce que vous vouliez apparaître sans aucun vêtement, mais plutôt à cause de l’histoire du personnage que si par hasard vous avez vu le film (et si nous ne vous invitons pas à le faire), vous vous souviendrez de cette scène où le protagoniste est présenté portant juste des bas noirs avec de la dentelle et des talons hauts.

En effet, Naomi, le personnage de Margot Robbie, était convaincue que sa seule monnaie d’échange était précisément sa silhouette, et mon garçon a-t-elle réussi, comme vous vous en souvenez, a fini par épouser le protagoniste, tout cela grâce à sa silhouette exquise et sa personnalité attrayante.

Dans la scène, elle a dû porter une robe de chambre, avant cela, elle a suggéré à Martin Scorsese qu’il valait mieux qu’elle ne porte rien, cette suggestion a été prise par le réalisateur qui a accepté de le faire, tout s’est parfaitement combiné avec Naomi Lapaglia et la scène et surtout le film s’y prêtait compte tenu du thème dans lequel il s’est développé à travers l’histoire. Cette histoire a été partagée dans une interview avec The Telegraph.

Margot Robbie La belle blonde aux yeux bleus et star de cinéma, a commencé sa carrière en 2007 alors qu’elle n’avait que 17 ans, grâce à son talent, elle a peu à peu réussi à obtenir des rôles de plus en plus importants et révélateurs pour sa carrière, bien que les plus caractéristiques On peut dire que ce sont Naomi Lapaglia dans “Le loup de Wall Street” et Harley Quinn dans “Suicide Squad” de DC Comics, il a également eu d’autres participations importantes.

À trente ans, le actrice Elle est heureusement mariée, même si on ne sait pas encore si elle envisage d’avoir des enfants, nous pensons qu’elle partagera bientôt la nouvelle qu’elle attend son premier-né.

Grâce à ses talents d’actrice ainsi qu’en tant que productrice, elle a remporté plusieurs prix reconnus, il ne fait aucun doute que son travail acharné a porté ses fruits, elle continuera sûrement à le faire car elle est encore très jeune et sa carrière continue de progresser.

À diverses occasions Margot Robbie Elle n’a pas volé de soupirs, tant aux hommes qu’aux femmes, sa beauté n’a pas d’égal, même si certains prétendent qu’elle a un “jumeau” comme cela est arrivé à d’autres célébrités et à des gens ordinaires qu’ils confondent avec d’autres célébrités.

Dans le cas de la belle Australienne, c’est avec deux actrices: Emma Mackey, 24 ans et Jaime Pressly, 43 respectivement, bien que les deux aient des âges différents, on dit que la seconde quand elle était jeune avait une grande ressemblance avec Robbie.

Dans le cas où ils décident de faire un film dans lequel le personnage montre une croissance, ces trois actrices seraient la triade parfaite, vous ne pensez pas?

