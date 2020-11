Margot Robbie vole des regards, s’habille en Spice Girl | Réforme

L’actrice Margot Robbie Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel et a volé tous les yeux pour son costume pour célébrer Halloween, identique à Geri Halliwell, des Spice Girls, sans aucun doute, elle était belle.

Même si Halloween Cela s’est passé il y a quelques jours, les différents costumes que les célébrités utilisaient pour célébrer l’occasion continuent de se faire jour sur les réseaux sociaux.

Maintenant, la belle actrice Margot Robbie a partagé sur son compte Instagram officiel le déguisement elle a choisi pour cette soirée spéciale et en fait beaucoup de gens pensaient que Margot allait jouer prudemment une fois de plus en s’habillant en “Harley Quinn”, mais cette fois elle ne l’était pas.

L’actrice de “Le loup de Wall Street” a surpris ses millions de followers en ressemblant à l’un des membres du “Spice Girls“Pour être précis, brochet comme Geri Halliwell, également connu sous le nom de” Ginger Spice “.

Spice Up Your Life », a écrit l’actrice dans le post.

Margot a utilisé la robe moulante avec les “Union Jack” et les bottes super rouges, sans oublier que ses cheveux allaient également à la couleur cuivre.

Sur la photo, l’actrice porte la même robe portée aux Brit Awards 1997 par Geri Halliwell, qui pendant son temps dans le groupe s’appelait “Ginger Spice”.

Photographie de Margot Il a rapidement attiré l’attention de ses millions d’adeptes et jusqu’à présent, il a plus de 3 millions de likes en un seul jour après avoir été partagé et des milliers de commentaires d’utilisateurs.

IRREAL “,” QUEEN “,” MARGOT JUST WON HALLOWEEN “,” Margot … You are the goddess “,” Amazing “, étaient quelques-uns des commentaires.

Margot Elise Robbie est surtout connu pour avoir joué Donna Freedman dans la série “Neighbours”, Naomi Lapaglia dans le film “Le Loup de Wall Street”, Jane Porter dans le film “The Legend of Tarzan”, Harley Quinn dans le film méchants “Suicide Squad” et dans le film “Birds of Prey”, Tonya Harding dans le biopic I, “Tonya”, Sharon Tate dans “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino et Kayla Pospisil dans le long métrage “Bombshell” “.

En revanche, Margot Robbie a déclaré dans plusieurs interviews qu’on lui avait offert suffisamment d’argent pour poser sans vêtements dans le célèbre magazine Playb0y, cependant, elle n’a pas accepté et n’acceptera pas si ce n’est à des fins artistiques, elle n’a pas non plus l’intention d’exposer son corps dans un magazine pour hommes.

Margot Elle est sûre de ses convictions et son objectif est de continuer à enregistrer, et ce serait exclusivement dans un film, si le scénario l’exige, où elle apparaîtrait sans aucun vêtement, elle l’a répété à plusieurs reprises.

Il est à noter que la belle actrice est mariée depuis mi-2018 à Tom Ackerley. Les deux se sont rencontrés lors des enregistrements du film “Suite Française”, auquel ils ont tous deux participé, elle en tant qu’actrice et lui en tant qu’assistant réalisateur.

Nous étions amis depuis longtemps. J’ai toujours été amoureuse de lui, mais je pensais qu’il ne m’aimerait jamais de la même manière », a confié à l’occasion l’actrice.

Sans aucun doute Margot Robbie, 30 ans, respire la beauté dans chacune des photos qu’elle partage sur son compte Instagram officiel.

De plus, après que Jared Leto a été inclus dans la coupe de Snyder, la rumeur a commencé à dire que l’actrice Margot Robbie pourrait rejoindre la nouvelle version de “The Suicide Squad”, puisque tout semble indiquer qu’ils sont en pourparlers.

Ce n’est pas du tout une surprise que Snyder veuille inclure un personnage comme celui de Robbie dans son film, car après tout Harley Quinn était la meilleure chose qu’elle présentait “The Suicide Squad” et la grande performance de l’actrice l’a amenée à avoir son film solo.

