Mariah Carey a récemment révélé que son fils de 9 ans, marocain, avait été «victime d’intimidation par un suprémaciste blanc», racontant l’histoire lors d’une apparition sur Watch What Happens Live jeudi. La chanteuse discutait de son nouveau mémoire, La signification de Mariah Carey, disant à l’animateur Andy Cohen qu’elle avait lu Marocain et sa sœur jumelle, Monroe, les chapitres qui touchent à la race.

“Rocky vient d’être victime d’intimidation l’autre jour par un suprémaciste blanc qu’il pensait être son ami”, a-t-elle déclaré. “C’est comme, fou. C’est le monde dans lequel nous vivons.” Carey a ajouté qu’elle lisait certains chapitres à ses enfants pour les aider à développer “une meilleure compréhension et, finalement, un plus grand réservoir pour faire face à la situation elle-même, car c’est difficile”.

«C’est le monde dans lequel nous vivons», dit-elle. “C’est ce que c’était censé être.” Carey, qui a un père noir et une mère blanche, a également partagé ses propres expériences en grandissant biracial, disant à Cohen qu’elle était “traumatisée” quand elle était jeune.

“Cela a été une lutte pour moi depuis que je savais qu’il y avait une telle chose que la course”, dit-elle. «Et la seule raison pour laquelle j’en étais conscient si tôt, c’était parce que c’était devenu un sujet d’humiliation pour moi étant enfant. Carey a décrit un cas dans lequel elle “a été traumatisée par les élèves-professeurs” qui pensaient avoir “utilisé le mauvais crayon” pour dessiner son père et un autre où un ami est venu visiter la maison de son père pour la première fois.

“Les parents ne savaient pas que j’étais noir. Ils ne savaient pas qu’elle allait aller chez un homme noir. Ils n’avaient rencontré que ma mère”, a déclaré Carey. “Et la fille a éclaté en sanglots parce qu’elle était tellement paniquée. Et remarquez, mon père était cet homme magnifique et grand qui ressemblait à une star de cinéma pour moi. Et puis voir cela arriver, ça change juste votre point de vue sur les choses et ça le tord. J’ai vraiment l’impression que ça a été une bataille de toute une vie, une lutte. “

Carey a également dit à Cohen qu’après avoir lu un chapitre à sa fille qui décrivait un «moment traumatisant qui a eu lieu» alors qu’elle était jeune avec des filles qu’elle pensait être ses amis, Monroe lui a dit: «Maman, ces filles, elles se sentent si mal maintenant. Je parie qu’ils aimeraient pouvoir être votre ami. ” «C’était si perspicace pour une fille de 9 ans de pouvoir dire ça», a déclaré Carey. “Si rien d’autre, mes enfants ont ceci à apprendre.”

La lauréate d’un Grammy a travaillé sur son livre pendant trois ans et l’a “verrouillé” plus tôt cette année, et elle a dit à Cohen qu’elle était heureuse que les mémoires aient été publiés “en temps opportun”.

“Donc, quand le monde, tout a basculé cette année en 2020, j’étais tellement reconnaissante d’avoir déjà eu ce livre”, a-t-elle déclaré. “Je savais que les gens allaient dire” Pourquoi maintenant? Pourquoi faisons-nous ça? ” C’est comme, maintenant? Parce que nous avons le temps maintenant. Mais aussi, Dieu merci, c’est maintenant parce que c’est tellement opportun et ça va aider les gens. “