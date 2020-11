Mariah Carey “lance” la saison des fêtes tant attendue! | .

Nous sommes déjà le 1er novembre et quelques dimanches avant Noël, immédiatement le nom de Marya Carey C’est devenu une tendance sur Twitter car elle a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel y faisant référence.

Tout au long de sa carrière, Mariah Carey a été caractérisée par une voix impressionnante qui a interprété plusieurs des grandes chansons de l’histoire, mais il y en a une qui chaque année et à cette époque devient extrêmement populaire, elle vous donne sûrement déjà une idée de la mélodie.

“Tout ce que je veux pour Noël c’est toi” en espagnol c’est “Tout ce que je veux pour Noël c’est toi”, c’est la chanson qui a rendu extrêmement célèbre Mariah Carey ces dernières années, car en l’écoutant, on l’associe immédiatement aux vacances.

L’interprète de “We Belong Together” a partagé une vidéo il y a environ huit heures, dans le clip vidéo qu’elle a décidé de partager, une personne avec un costume d’Halloween apparaît en train d’ouvrir quelques portes, la dernière qui ouvre la chanteuse Mariah Carey apparaît assise sur ses hanches, vous pouvez voir un décor impressionnant qui vous transporte immédiatement à Noël.

Pour des millions de personnes, cette date est l’une des plus attendues de toute l’année, non pas pour le simple fait de recevoir un cadeau de notre famille, d’amis ou de notre partenaire, mais plutôt parce que dans Noël Nous rendons généralement visite à nos proches, c’est un motif de retrouvailles et de joie.

À la fin de la vidéo partagée par son compte Instagram officiel, vous pouvez entendre quelqu’un dire Mariah Carey Qu’il «est temps» après l’avoir fait, il jette quelques cris d’émotion et la vidéo se termine, et c’est cette fin d’Halloween immédiatement et tout le monde pense à Noël et aux jours restants pour fêter Noël.

Malheureusement, le rebond de Covid-19, qui a été à l’origine de la pandémie actuelle, pourrait être une raison pour continuer à être isolé dans nos maisons, car les dernières nouvelles ont montré qu’il y a une ré-épidémie et même dans certaines régions du Mexique, il y a eu a choisi, à nouveau, de fermer à nouveau certaines entreprises.

Mis à part les mauvaises nouvelles, le simple sentiment de se sentir excité car l’une des dates les plus attendues arrivera, c’est surtout grâce à Mariah Carey, qui avec sa chanson on associe immédiatement Noël.

Cette chanson est sortie en 1994 et est devenue l’une des plus populaires ces dernières années à cette époque, elle a été écrite et interprétée par l’artiste elle-même. Mariah Carey était le premier single du quatrième album studio du bel Américain.

La chanson parle de passer Noël avec votre partenaire, au lieu de recevoir des cadeaux, vous préférez simplement passer du temps avec elle, mais elle a été identifiée comme une chanson de Noël en général, jusqu’en 2017 elle avait généré 60 millions de dollars en termes de aux redevances.

Depuis sa création, il a toujours eu des critiques favorables, non seulement pour les paroles mais aussi pour l’instrumentation et en plus de l’interprétation du chanteur, surtout pour le simple fait d’entendre celle de la propre voix de Mariah Carey, tout au long Pendant des années, il a également eu d’autres interprètes, mais aucun ne l’a fait aussi bien que Carey elle-même.

L’excitation et la nostalgie de recevoir une date aussi importante pour des millions de personnes dans le monde pourraient être entravées en raison de la pandémie actuelle, pour cette raison, les autorités et même certaines célébrités ont recommandé plus que les autres mois, de garder leurs distances et de prendre soin de nous. espérant que nous aurons bientôt l’opportunité d’avoir un contact direct avec quelqu’un d’autre.

