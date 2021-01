Mariah Carey a essayé de chanter “Auld Lang Syne” le soir du Nouvel An, mais a admis qu’elle ne connaissait pas toutes les paroles. La chanteuse bien-aimée a partagé une vidéo d’autodérision sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle a annoté le début de la chanson avant de éclater de rire. Elle a dit “Je ne sais pas comment ça se passe … Je n’ai jamais pu le prononcer correctement!”

Carey s’est enregistrée pour la vidéo du réveillon du Nouvel An, déconcertant les fans en se tenant dehors dans la neige. Elle était à quelques mètres d’une porte – vraisemblablement de sa maison – portant un haut formel scintillant alors qu’elle chantait son cœur pour les arbres environnants. Cependant, comme beaucoup de fêtards le dernier soir de l’année, Carey a dû se frayer un chemin à travers certaines lignes de la vieille chanson. Sans foule pour masquer les syllabes manquantes, Carey a dû faire face à son manque de connaissances.

BONNE ANNÉE!!! 🎉❄️❤️ (désolé pour le travail de la caméra 😂) #AuldLangSyne pic.twitter.com/gUqEe0JvO4 – Mariah Carey (@MariahCarey) 1er janvier 2021

“Je t’aime. Bonne année! Espérons des jours meilleurs, des jours meilleurs en 2021 et au-delà”, a déclaré Carey, chantant à moitié la fin de sa vidéo. Les fans ont adoré le clip, dans certains cas à cause de son non filtrage. Ils ont félicité Carey d’avoir chanté pour eux même si elle ne pouvait pas comprendre les paroles correctement.

“CELA SONORE COMME LA VERSION STUDIO! Merci d’avoir béni notre 2021 déjà Mariah!” un fan a commenté. Un autre a écrit: “Mariah tu pourrais filmer un clip pour ‘Auld Lang Syne’ avec cette vue extravagante seule,” tandis qu’un troisième a ajouté: “OK MAIS POUVONS-NOUS PARLER DE CE TON ET DANS LE FROID GLACANT ???

“Auld Lang Syne” est une chanson folklorique en langue écossaise, publiée pour la première fois sous forme de poème en 1788 par Robert Burns. Aujourd’hui, c’est un hymne classique de la Saint-Sylvestre dans toutes les régions du monde anglophone. Il est également populaire de chanter lors de funérailles, de remise des diplômes ou d’autres occasions qui impliquent une sorte d’adieu formel.

Carey peut être pardonné de ne pas avoir compris les paroles, qui sont traduites ou adaptées à l’anglais commun de l’ancienne langue écossaise germanique occidentale encore parlée dans certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande aujourd’hui. Le titre se traduit à peu près par «vieux depuis longtemps», bien que certains linguistes disent qu’il signifie plus précisément «il y a très, très longtemps». L’adaptation de Burns a maintenant plus de 200 ans, donc même elle sonne très différente de l’anglais moderne.

Selon The Burns Encyclopedia de Maurice Lindsay, Burns a envoyé son poème au Scots Musical Museum en 1788, admettant qu’il ne s’agissait pas d’une composition originale. il a écrit: “La chanson suivante, une vieille chanson, des temps anciens, et qui n’a jamais été imprimée, ni même manuscrite jusqu’à ce que je l’ai enlevée d’un vieil homme.” Des traces de “Auld Lang Syne” ont été trouvées dans des chansons et des écrits qui datent de centaines d’années avant Burns.