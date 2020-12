Mariah Carey Il a raconté le processus de tournage dans une interview fournie par la plateforme et que nous partageons ici:

La spéciale a été tournée pendant la pandémie. (Avec l’aimable autorisation d’Apple TV +.)

Comment est née l’idée de faire le spécial en collaboration avec Apple TV +?

J’ai eu l’idée de faire un super spécial de Noël. Chaque année, j’essaie de faire quelque chose de spécial, et cela est arrivé avant que nous sachions ce qui se passait dans le monde et que personne ne pouvait vraiment faire des concerts.

Et heureusement pour moi, les gens d’Apple étaient tellement dans l’idée et soutenaient tellement l’ensemble du processus que c’est devenu un projet dont nous avons littéralement commencé à parler en février et à tout peaufiner, et maintenant nous y sommes! Cela a donc été vraiment cool de le voir se matérialiser.

Vous êtes également producteur exécutif. Comment était cette expérience?

C’était super d’être producteur exécutif sur ce projet! Et je ne pense pas que j’aurais été heureux sans l’être; Je veux dire, ce serait génial si quelqu’un d’autre pouvait lire dans mes pensées et savoir à quoi je veux un sapin de Noël ou à quoi devrait ressembler ma garde-robe, mais c’est en fait une collaboration. Et c’est quelque chose que j’ai appris très tôt parce que je produisais toujours ma propre musique, même quand j’étais jeune, quand les gens n’encourageaient pas les femmes à devenir écrivains ou productrices.

Comment s’est déroulé le tournage?

Nous travaillons vraiment tous ensemble dans des circonstances extrêmement difficiles mais avec beaucoup d’énergie, et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais, donc je suis très excité que cela se soit produit. C’était un défi parce que nous devions être extrêmement prudents et nous conformer aux règlements de Covid-19 et tout le monde a fait de son mieux et l’a respecté et heureusement, nous allons avoir le spécial de Noël cette année. Nous aurons ce moment de Noël où je me suis dit “s’il vous plaît”. J’ai commencé à envoyer des SMS à différentes personnes il y a des mois en disant: “J’apporte l’esprit de Noël. Nous le faisons, nous le faisons.” Et c’est parce que c’est un travail d’amour.