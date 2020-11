Maribel montre son abdomen en acier dans un maillot de bain rouge | Réforme

La superbe actrice Garde Maribel Elle a laissé tout le monde la bouche ouverte en montrant sa silhouette incroyable en maillot de bain, car elle a l’air exquise et comme jamais auparavant, sans aucun doute l’une des actrices qui cause le plus d’envie chez les femmes de tout âge.

Maribel Guardia a gâté ses millions de followers avec une photo où elle apparaît dans un minuscule maillot de bain deux pièces.

Sans aucun doute, l’actrice Maribel Guardia est devenue un peu accro aux réseaux sociaux, alors elle n’hésite pas à partager avec ses followers ce qu’elle fait, ses nouvelles tenues pour ses concerts, ou tout simplement son quotidien.

C’est en avril dernier que l’actrice a adressé ses félicitations pour l’anniversaire de l’une des plus importantes plages du Mexique, Cancun, car c’était le 50e anniversaire.

Comme d’autres célébrités, Garde Maribel Je n’hésite pas à féliciter le 50e anniversaire de Cancun, mais l’actrice l’a fait en partageant une photographie s3nsuelle où on la voit parmi les vagues de la plage avec un minuscule maillot de bain deux pièces couleur vin rouge et portant un body très tonique.

Félicitations #Cancun pour votre # 50e anniversaire pour l’instant #quadateencasa et très bientôt nous pourrons profiter de vos belles #plages. A qui manque le #sea? “, Écrit Maribel dans la publication.

Comme prévu, ses followers n’ont pas hésité à lui envoyer de bons messages, puisque actuellement la photo dépasse les 200 mille likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du réseau social.

Qui était l’eau pour entourer ton corps “,” Tu es belle “,” Le plus … MÊME la mer exprime sa sensation en embrassant ton beau corps avec son eau de mer … “,” Déesse “,” Tu es une beauté ” , étaient quelques-uns des commentaires.

Et il n’y a aucun doute que Maribel Il a une figure sculpturale dont il se vante avec une grande fierté car il l’a méritée grâce à ses routines d’exercice et à une bonne alimentation.

Cliquez ici pour voir la photographie de Maribel Guardia.

La Costaricaine fait partie des actrices les plus aimées, admirées et particulièrement aimées de tout le Mexique et d’Amérique latine grâce à sa beauté rayonnante et à son grand charisme, en plus de toujours laisser de côté la critique et de satisfaire ses près de 5 millions d’adeptes, elle est toujours retrouvez-nous à jour et ravissez-nous tous par sa grande beauté.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

D’un autre côté, Maribel Elle réussit toujours à bien paraître et ce passé si traditionnel Day of the Dead ne faisait pas exception et elle s’habillait comme une catrina avec sa silhouette marquée qui a repris les soupirs de ses fans.

La tenue avec laquelle elle célèbre cette date, lui a fait gagner plusieurs cœurs, car elle mettait en valeur toute sa beauté, ainsi que les fleurs qui ornaient sa tête et un maquillage fantastique qui la faisait ressembler à une représentante de l’un des personnages les plus importants. emblématique de la culture mexicaine, les “Catrinas”.

La photo a été partagée sur son compte Instagram officiel où bien sûr il a reçu quelques réactions de ses followers qui sont revenus avec plusieurs échantillons tout leur amour et leur admiration pour l’actrice.

Une journée bien triste !!! N’oubliez pas de dire tous les jours à votre entourage quand vous les aimez. Parce que nous ne savons pas si demain nous serons là pour leur dire. Des cartes postales au paradis à nos femmes et d’ailleurs, je leur avais déjà dit à quel point je les aime? », A écrit l’actrice joviale sur son compte Twitter.

Sur la photo, José Julián, trois ans, apparaît dans les bras de sa célèbre grand-mère, ainsi que sur d’autres photographies que l’actrice a partagées sur Instagram où elle apparaît avec son fils Julián Figueroa et son maquilleur.

Cela peut vous intéresser: Une catrina à la robe moulante Maribel Guardia paralyse les réseaux