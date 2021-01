Maribel Guarda montre sa taille dans une élégante robe en satin | INSTAGRAM

La belle Maribel Guardia est une femme qui ne cesse de surprendre ses millions d’adeptes sur Instagram avec sa beauté incontestable et sa silhouette fantastique qui continue d’être maintenue à 61 ans, prouvant ainsi que l’âge n’est qu’un chiffre, donc Or, en ces jours de fin d’année, l’actrice a montré à travers quelques photographies qu’elle partage quotidiennement qu’elle avait l’air radieuse en ces derniers jours de l’année.

Et c’était à travers son compte officiel Instagram que, comme d’habitude, elle a publié une photographie modelant sa tenue du jour avec beaucoup de fierté et de vanité, et celle d’hier était une robe simple mais élégante, d’une couleur très particulière.

C’est vrai, la belle costaricaine, qui depuis ses débuts dans le show business a été la protagoniste des rêves de millions de personnes au moins dans le Territoire latino-américainElle portait une belle robe couleur moutarde, faite d’un beau tissu satiné, qui remplissait parfaitement son objectif, qui est de rendre Maribel très belle.

Cela pourrait aussi vous intéresser: ça fait envie! Maribel Guardia porte un pantalon de ses 15 ans

Ajouté au fait que la robe coquette a complètement exposé une grande partie de sa jambe gauche et met bien sûr en évidence la taille en gros de la taille de Maribel, quelque chose qui l’a toujours distinguée, et grâce à cela, elle a été classée comme une des plus belles femmes du spectacle au Mexique.

Outre cette incroyable personnalité charismatique qui la caractérise depuis sa création, ce ne sont que deux des milliers de raisons pour lesquelles le public l’aime tant et la suit au jour le jour dans ses publications sur son réseau social préféré.

Avec une coupe prononcée dans le cœur, des manches proéminentes et amples qui se terminent étroites au poignet, la taille minuscule de la belle actrice et chanteuse et sa jambe entièrement exposée, tous ces détails ont donné à l’image un Très bonne réaction du public de Maribel, qui lui a fait les compliments les plus créatifs, dédié à évoquer l’incroyable beauté de la belle femme.

Et nous ne pouvons manquer de mentionner l’incroyable paire de talons aiguilles, à imprimé animalier, se marie très bien avec la couleur de la robe élégante, qui, nous ne doutons pas qu’elles ont été fabriquées par un créateur de renom, et donnent à Maribel un très monochrome, spécial pour ces dates.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Laissant cette question de côté, il est nécessaire de mentionner que tout semble indiquer que la belle Maribel est déjà prête à dire au revoir à l’année, et elle veut le faire aussi spectaculaire que possible, cette fois portant une robe un peu plus de gala, étant long et avec l’élégant tissu satiné, avec la phrase encourageante suivante pour ses adeptes: “Les tempêtes font que les arbres ont des racines plus fortes” a écrit l’actrice.

Dans cette publication, l’hôte a également recommandé à ses adeptes de rester à la maison pendant ces célébrations de fin d’année, et Maribel a été l’un des artistes très préoccupés par la contingence sanitaire mondiale, qui a sans aucun doute affecté des millions de personnes. de personnes à travers le monde, qui ont beaucoup perdu.

Cependant, nous devons féliciter que, malgré toute la situation médiatique mondiale, l’actrice ait essayé d’être un moyen de distraction et de plaisir pour tous ses fans et à travers ses réseaux sociaux, elle a fourni quelques phrases afin d’avancer malgré la situation laide et les réflexions qui leur sont spécialement consacrées, afin de leur donner un peu d’espoir et de mentionner clairement qu’ils ne perdent pas la foi, quoi qu’il arrive.