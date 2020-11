Maribel Guardia a montré ses charmes en soulevant sa robe! | Instagram

La célèbre animatrice de télévision, actrice, présentatrice et chanteuse d’origine portoricaine Garde Maribel, a de nouveau laissé ses fans choqués, tout en portant une robe rouge impressionnante qu’il a décidé de soulever tout en montrant son jambes galbées.

Ce n’est pas la première fois que Maribel Guardia décide de captiver ses millions de fans, elle a généralement tendance à partager des looks impressionnants sur ses réseaux sociaux, notamment lorsqu’il s’agit de montrer l’un de ses plus grands. breloques sa paire de jambes qui rend sûrement quelques fous.

Tout au long de sa carrière, l’interprète de “Tú y yo” aux côtés du regretté chanteur-compositeur Joan Sebastian, a toujours été caractérisée par sa beauté, son talent et surtout son physique, qui aujourd’hui à 61 ans fait toujours partie des les plus belles femmes de tout le Mexique, laissant de côté d’autres beautés encore plus jeunes qu’elle.

L’un des charmes les plus caractéristiques et représentatifs de la conductrice a peut-être été précisément ses jambes, qui à ce jour pourraient être considérées comme l’une des plus enviées de tout le pays.

Notamment Garde Maribel Elle est devenue une adepte d’une vie assez disciplinée, non seulement avec son régime alimentaire mais aussi avec l’exercice, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle à son âge elle continue de maintenir sa silhouette spectaculaire, qui en fait des millions d’entre nous aimeraient avoir, tout simplement le manque la discipline et la décision sont écrasantes, ce qui manque sûrement au conducteur car elle est assez active, quelque chose que nous avons vu tout au long de sa carrière, elle ne semble jamais être silencieuse.

Il y a un jour, il a décidé de partager cette image fascinante selon les internautes, dans laquelle il apparaît de profil en soulevant une partie de la robe et en montrant ses jambes, comme vous vous en souviendrez sûrement Garde Maribel Elle est un grand partisan de profiter de la vie et d’avoir toujours une raison d’être heureuse, alors elle a décidé de se faire accompagner d’une très belle description que nous vous présentons ci-dessous.

La vie n’est pas un problème à résoudre, c’est un mystère à vivre des bisous et un beau mercredi », écrit Maribel Guardia.

Immédiatement, ses collègues, anciens collaborateurs, connaissances, amis et bien sûr ses admirateurs, étaient d’accord avec elle et ont applaudi une phrase aussi motivante, ils ont également ajouté que, comme toujours, elle ressemblait à une reine.

J’adore la robe a l’air belle salutations du Honduras “,” Comme c’est beau un gros câlin on l’aime trop “,” Ma belle belle spectaculaire “, ont écrit certains internautes.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Quelque chose qui a caractérisé Garde Maribel est qu’elle est continuellement au courant de ses followers et de ce qu’ils partagent avec elle dans sa boîte de commentaires, tant son attention l’est que nous l’avons constamment vue leur répondre sur Instagram.

En dépit d’être une célébrité que tout le monde a tendance à adorer intensément, Maribel Guardia en est venue à avoir des frictions avec d’autres célébrités, personnalités de la série.

Elle a récemment été invitée au programme Hoy, où la rumeur dit qu’Andrea Legarreta se sentait mal à l’aise avec elle, en raison de l’attitude qu’elle avait dans l’une des capsules dans lesquelles la chanteuse se comportait un peu hors de l’ordinaire, son personnage était à propos de l’enseignante qui a grondé les élèves pour ce qu’elle avait à donner quelques “règles” aux élèves présumés, cependant c’était un peu exagéré selon la réaction du chauffeur Andrea Legarreta.

En dehors de là, il est rare que Maribel Guardia soit impliquée dans un scandale ou une controverse, ceci parce que l’actrice est généralement assez prudente, éduquée et dans l’ensemble, la femme sait se comporter dans certaines situations quelque peu inconfortables.

Lire aussi: L’attitude de Maribel Guardia provoque la «colère» d’Andrea Legarreta