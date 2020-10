Maribel Guardia célèbre 6 millions d’abonnés en maillot de bain minuscule | Réforme

Le beau conducteur Garde Maribel a impressionné avec son dernier article où elle célèbre avoir atteint 6 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel tout en ravissant tout le monde avec un maillot de bain deux pièces audacieux.

L’actrice originaire du Costa Rica a célébré cet exploit avec une photographie individuelle où elle a une fois de plus montré sa silhouette spectaculaire.

Sans aucun doute Garde Maribel Il possède l’une des figures du divertissement les plus spectaculaires et enviables du Mexique et bien sûr du monde.

Eh bien, il convient également de mentionner que l’actrice qui a également fait sa carrière dans la conduite et le chant a actuellement 61 ans.

Nous sommes déjà 6 millions sur Instagram !!! Merci de faire partie de ma famille, je vous envoie une pluie de bisous et de bénédictions MERCI », a écrit Guardia à côté de la photo.

Sur la photo, vous pouvez le voir sur le rivage de la plage et portant un Maillot de bain deux pièces qui montre ses jambes galbées et son abdomen spectaculaire.

Avec elle, l’étourdissant Maribel Guardia, Elle a laissé ses abonnés Instagram sans voix, car elle est plus coquette que jamais en train de modeler un surprenant maillot de bain de la mer.

Comme prévu, la photo a fait une grande impression et avec un seul jour de partage, elle a jusqu’à présent près de 200 000 likes et des milliers de commentaires de ses abonnés.

Ma femme modèle de pouvoir “,” Belle à l’intérieur et à l’extérieur “,” Spectaculaire comme toujours! “,” C’est une amie oui “,” Bella wow félicitations “,” Waaaaauuuuu tu as l’air divine “,” La dame la plus désirée par sa condition physique et sa beauté »sont quelques-uns des nombreux commentaires qu’elle a reçus.

Maribel est actuellement en des vacances sur les belles plages d’Acapulco, elle en a donc profité pour prendre quelques photos, ravissant tout le monde avec son corps spectaculaire.

Dans une autre des photographies qu’il a partagées, on peut le voir portant un petit maillot de bain blanc avec quelques petits détails.

Dans une goutte d’eau sont tous les secrets de toutes les mers «Khalil Gybran». Bénédictions pour tous », a écrit le célèbre.

En tant que garçon, je rêvais d’être son petit-ami, à ce jour je rêve toujours la même chose ”, “ Il y a de belles femmes dans le monde mais vous dépassez les limites de la perfection et de la beauté ”, étaient certains des commentaires.

Sans aucun doute Garde Maribel C’est l’une des femmes qui possède l’un des meilleurs corps du show business et qu’à 61 ans elle a réussi à l’entretenir parfaitement.

Ses photos constantes en maillot de bain sont toujours la cible de compliments et de commentaires qui mettent en valeur sa beauté, de la part de ses followers et même de certaines femmes qui utilisent l’image de l’actrice comme motivation.

Guardia se démarque dans tous ses réseaux sociaux par sa grande finesse et sa galanterie, puisqu’il partage constamment avec ses admirateurs ses garde-robes colorées et audacieuses au quotidien.

Et il ne fait aucun doute que dans chaque photographie, il montre son bon goût de s’habiller en étant une icône de la mode à son âge.

Maribel del Rocío Fernández García a commencé sa carrière de mannequin en participant au concours de Miss Costa Rica au début de 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays natal dans le Concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle a réussi à remporter le titre de Miss photogénique.

