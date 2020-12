Maribel Guardia conquiert ses fans avec sa danse de Noël! | Instagram

La belle actrice ainsi que la chanteuse Maribel Guardia ont partagé il y a quelques jours une vidéo divertissante avec laquelle elle a réalisé captiver retour à ses fans, en dansant sur une chanson divertissante de ces dates de décembre nous a rappelé à quel point nous souhaitons toute l’année pour ce mois à venir.

Maribel del Rocío Fernández García mieux connu sous le nom de Garde Maribel Elle est née le 29 mai 1959, a actuellement 61 ans et continue d’être l’une des plus belles femmes de tout le Mexique, bien qu’elle ne soit pas née dans le pays, elle est originaire du Costa Rica, mais apparemment, elle s’est naturalisée mexicaine. Il vit au Mexique depuis des années.

Connue pour avoir également été l’épouse de l’auteur-compositeur-interprète et également de l’acteur mexicain Joan Sebastián, Maribel Guardia a eu un fils avec lui, Julián Figueroa, mais ils ont fini par se séparer en raison d’une infidélité de la part de l’interprète de “Au-delà du soleil”.

D’un très jeune Maribel Guardia Il se caractérisait par un visage angélique et une silhouette élancée et belle, qui avec le temps ne faisait qu’augmenter ses muscles et ses charmes, devenant l’une des femmes les plus anciennes et avec une excellente silhouette, bien sûr, elle a beaucoup à faire son régime et son exercice mais surtout la génétique.

En plus d’avoir une figure onirique, Maribel Guardia est aussi une excellente personne, à quelques et très très rares occasions nous l’avons vue impliquée dans un scandale ou une controverse, elle a toujours été caractérisée comme une femme très respectable, adorable et surtout juste en plus d’être prudent.

Cependant, on ne peut pas ignorer que son physique évident est ce qui attire le plus l’attention, il y a quelques jours et comme chaque année, elle partage une vidéo où elle semble danser, très excitée que Noël approche.

Depuis début décembre, #maribelguardiachallenge “, a-t-il partagé dans sa publication.

Ses fans qui l’adorent tellement ont immédiatement commencé à réagir à la vidéo où elle apparaît vêtue d’une tenue complètement blanche, de bottes hautes qui semblent beiges et d’une queue de cheval haute comme elle l’utilise habituellement en plus de sa frange reconnue.

Impressionnant BEAU CETTE FEMME SUPERBE TELLEMENT MIGNON QU’Un corps sensationnel vous êtes belle et très élégante que vous êtes belle en blanc et que vous êtes aussi spectaculaire que toujours magnifique, belle PRECIEUSE QUE SUPERBE FEMME ce que la plus belle femme du monde “, a écrit un fan.

Pour beaucoup, Maribel Guardia est la perfection incarnée, elle a l’énergie comme si elle avait trente ans de moins, son charisme et sa personnalité sont ce que ses adeptes adorent le plus et ils leur font toujours savoir.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La protagoniste de la telenovela “Tú y yo” est une femme assez active, elle fait toujours quelque chose, il semble qu’elle n’a pas de repos et elle a aussi l’habitude d’être, même si elle est déjà mariée il fut un temps où elle était mère célibataire, mais c’est certain que dès qu’elle s’est séparée de Joan Sebastian, les prétendants l’ont immédiatement douchée, sa beauté évidente ne pouvait être ignorée.

Dans ladite telenovela “Tú y yo” Maribel a découvert l’infidélité de son mari avec une autre actrice qui participait au mélodrame, peut-être la reconnaissez-vous, son nom est Arleth Terán, avec qui aujourd’hui la chanteuse ne ressent aucun ressentiment, bien qu’elle se soit retrouvée avec Joan Sebastian Étant une bonne amie de lui, Maribel était au début furieuse lorsqu’elle a découvert son infidélité, mais avec le temps, ils ont réussi à aplanir les choses.

Maribel Guardia a toujours été caractérisée comme une femme et continuera de l’être pendant encore longtemps, elle est un excellent exemple pour tous les mexicains à la fois en personnalité et physiquement cela sans aucun doute.

Lire aussi: Élégante et mature, Maribel Guardia en tailleur impressionne les fans