Maribel Guardia défend Eleazar Gómez: “C’est un enfant très gentil” | Réforme

Lors d’une rencontre avec la presse, l’actrice Garde Maribel Elle a assuré qu’elle était assez surprise par la nouvelle, car à son avis elle considère Eleazar Gómez comme un enfant aimant et gentil, car comme vous vous en souvenez peut-être, il est présumé coupable de violences contre sa partenaire Stephanie Valenzuela.

Il y a quelques jours, il a été annoncé que Eleazar Gomez Il a été arrêté après avoir été accusé d’avoir agressé physiquement sa partenaire actuelle, la mannequin péruvienne Stephanie Valenzuela.

Après la nouvelle, des célébrités et des chefs d’orchestre se sont prononcés contre la violence sexiste, notamment Gloria Trevi, qui a partagé un message de soutien aux femmes sur ses réseaux sociaux, ce qui a déclenché une grande controverse donné à son passé.

Maintenant, Maribel Guardia a parlé du cas d’Eleazar Gómez devant la presse lorsqu’elle a quitté les forums de Televisa et lors de l’interview, l’actrice a assuré qu’elle était surprise par ce qui se passait, puisqu’elle connaît l’acteur, qu’elle a décrit comme un enfant. aimable.

J’aimerais d’abord voir les tests, je connais Eleazar et c’est un garçon super doux, gentil et affectueux. J’ai du mal à croire que quelque chose comme ça s’est produit », a déclaré Maribel Guardia devant les caméras.

De cette façon, l’actrice a réitéré qu’il fallait attendre toutes les preuves contre Eleazar GomezCependant, il a commenté que, d’après son expérience, l’acteur est quelqu’un qui aime.

Les tests vont sortir, pour l’instant mon expérience avec lui est qu’il est un enfant aimant », dit-il.

Plus tard, les journalistes ont informé l’actrice que d’autres anciens partenaires d’Eléazar avaient dénoncé des violences de la part de l’acteur, auxquelles Garde Maribel il a changé de posture.

Je ne savais pas, combien triste si oui. Dieu le bénisse. Si c’est le cas, suivez une thérapie, je crois que nous pouvons tous nous améliorer en tant que personnes (…) Je suis désolé pour sa mère et pour Zoraida (Gómez) qui, je sais qu’ils l’aiment, “dit-il.

D’autre part, l’actrice a également été interrogée sur la manière dont elle a éduqué son fils sur les violences faites aux femmes, ce à quoi elle a répondu qu’elle lui avait toujours dit qu’une femme n’était pas touchée même avec le pétale d’une femme. Rose.

Qui a également avoué avoir subi des agressions, c’est Jeanette Karam, qui s’est entretenue avec le journaliste Paty Chapoy dans l’émission “Ventaneando” et même le même journaliste a publiquement demandé à Danna Paola de témoigner contre elle.

Depuis que vous vous en souvenez, quand ils ont gardé un relation sentimentale il y a plusieurs années, on a appris qu’il y avait aussi des agressions, même des années plus tard, elle a qualifié toxique la relation que vous aviez avec lui.

Leur relation n’était pas exempte de scandales non plus, car lorsqu’ils étaient ensemble, elle avait 14 ans et lui de 24 ans, ils se sont tous deux rencontrés lors de l’enregistrement du feuilleton jeunesse “Osez rêver” et en plus du fait que la chanteuse était mineure quand Ils ont eu une liaison, il a été commenté qu’Eléazar était jaloux et possessif d’elle.

Au début, les acteurs ont entretenu une relation de manière cachée à cause de la différence d’âge et ce n’est qu’en 2013 que la relation a été rendue publique dans la pièce “Wicked”, à laquelle participait Danna Paola, qui était déjà majeure.

La situation que vous vivez est malheureuse Eleazar Gomez Comme cela pourrait mettre fin à sa carrière musicale et d’acteur, cependant, il y a déjà plusieurs femmes qui témoignent contre elles dans leurs relations qui ont apparemment été menées par des moments difficiles et malheureusement des violences de différents types, ce qui bien sûr non est pardonné.

