Maribel Guardia est belle et dynamique avec une belle tenue de sport | INSTAGRAM

La rayonnante Maribel Guardia a une nouvelle fois démontré à travers ses réseaux sociaux que rien ne peut l’arrêter quand elle parle d’activité physique et de vie saine, car elle a montré son anatomie surprenante dans une nouvelle photographie, en plus, ce n’est pas un secret que Maribel Guardia est une l’une des stars les plus aimées de la série et avec l’un des corps les plus incroyables, car à son âge, elle ressemble toujours à une jeune fille.

L’actrice, chanteuse et animatrice de télévision Maribel Guardia, a construit une carrière impeccable pleine de grands succès, et à 61 ans, elle peut se vanter d’une silhouette époustouflante, grâce à ses routines de gym ardues et à une alimentation impeccable, prouvant une fois de plus que certainement, l’âge n’est pas une limite pour rester actif et en forme.

De plus, Maribel a un compte Instagram avec plus de 6 millions d’abonnés, et c’est que, grâce à sa beauté et son talent, elle a réussi à capter l’attention de tout le monde, devenant la chérie de la télévision mexicaine, et chaque fois qu’il en a l’occasion, il se vante d’avoir une vie bien remplie, avec un rythme légèrement accéléré, où il partage son temps pour pouvoir consacrer un espace pour se maintenir en forme.

Preuve en est une publication récente que l’actrice a partagée sur son compte officiel sur Instagram, à l’image vous pouvez voir la belle Maribel avec un tenue de sport velouté dans une couleur rose frappante, bénéficiant d’un environnement naturel, un lieu qui semble être le patio de votre maison.

Posant debout détendu, regardant la caméra, les jambes légèrement croisées devant, elle a posé une main sur son visage pour que l’on remarque son sourire qui la caractérise tant, “Prends soin du jardin de ton esprit, la pensée que Riegas est celui qui grandit. #Buenosdias Dieu est avec nous “, était le message que l’animateur a écrit en partageant l’image qui a généré un bon divertissement pour ses fans.

Il fallait donc s’attendre à ce que ses millions d’adeptes réagissent en lui donnant plus de 50000 likes et des centaines de commentaires qui flattent son incroyable beauté.

On sait bien que la belle pilote aime trop les tenues de sport en deux pièces, bien que nous ayons l’habitude d’en porter certaines qui soulignent sa silhouette plus que d’autres, en tout cas sa silhouette enviable les regarde toutes.

Et nous l’avons vue dans des tenues de toutes sortes et de toutes les couleurs existantes, eh bien, elle sait parfaitement qu’elle a l’air bien et pour cette raison, lorsqu’elle se consacre à faire ses routines d’exercices dans sa salle de gym personnelle, elle a l’habitude de pour partager des photos d’elle-même pendant l’entraînement, ou parfois avant ou même après ses séances d’entraînement, mais en ayant fière allure dans ses tenues.

Il choisit presque toujours de les porter à manches longues, car on le sait bien, dans sa ville de résidence, le climat est glacial et alors qu’il transpire dans l’exécution de ses routines, il peut tomber malade s’il n’est pas suffisamment couvert, en plus du climat actuel qu’il a. montrait un peu plus froid, c’est la raison pour laquelle cette fois Maribel portait une tenue en peluche et pas les habituelles, si serrées qu’elles soulignent sa silhouette.

Donc, en conclusion, nous avons que Maribel à cette occasion a montré qu’elle n’avait pas besoin de trop se montrer pour être belle et joviale, et qu’elle n’avait pas besoin de trop en montrer pour obtenir un grand nombre de likes, ou garder ses followers heureux.