Maribel Guardia est-elle censurée sur Instagram pour son apparence naturelle?

L’une des reines renommées de Jaripeo est Garde Maribel que grâce à son talent et à sa silhouette exquise, il est non seulement très populaire dans les palenques mais aussi sur les réseaux sociaux, du fait qu’il a tendance à télécharger des photos parfois un peu risquées, comme certaines dans lesquelles il apparaît complètement naturel, avec eux, il était au bord de la censure en Instagram pour apparaître sans aucun vêtement.

Connue pour sa beauté et en particulier sa figure sculpturale Maribel Guardia, à plus d’une occasion, il est sûr qu’elle a été captivée par sa beauté totale.

Dans chacune des publications où elle apparaît, qu’elle montre ses jambes galbées et enviables, ses vêtements moulants ou ses maillots de bain captivants, l’ex-femme de Joan Sebastian trouve toujours un moyen de rendre fous ceux qui regardent ses publications.

Elle compte actuellement six millions cent mille followers sur son compte Instagram officiel, qui ne cessent sûrement d’augmenter, il est inévitable de ne pas commencer à la suivre une fois que l’on est hypnotisé par sa personnalité et surtout sa figure divine et populaire.

Garde Maribel a célébré il y a longtemps qu’il avait atteint cinq millions de followers dans son application Instagram avec deux photographies le 16 mai de cette année, où à travers deux images il a réussi à impressionner plus d’un de ses fans, étant très proche de la censure de l’application parce qu’il ne portait pas de vêtements.

Bien que le manque évident de vêtements entraînerait une censure immédiate de la part d’Instagram en raison de la réglementation à laquelle tout le monde accepte lors de la création de son compte, Garde Maribel Il ne s’est pas entièrement fait confiance et a réussi à «contourner» une éventuelle annulation de sa publication avec laquelle il a fini par aimer davantage ses fans, ses collaborateurs et peut-être ses amis.

L’interprète de “Toi et moi” a décidé d’utiliser certaines applications dans sa silhouette semblables à des “miroirs”, elle les a placées dans certaines parties stratégiques du corps et a fini par couvrir son intimité, même s’il était évident qu’elle était tout à fait naturelle, la voyant comme ça était vraiment impressionnant, portant également une sorte de couronne faite du même matériau.

Nous sommes déjà une famille de 5 MILLIONS. # quédateencasa # MERCI je t’adore “, fait partie de sa description.

Sur la deuxième image, elle apparaît devant une piscine. C’était une excellente scénographie car la “tenue” qu’elle portait avait l’air plus, dans ce deuxième cliché elle a décidé de porter moins de “Pieces”, donc sa silhouette était plus exposée, de manière très coquette. mord l’un des doigts de ses mains, cela a peut-être fait monter la température de ses fans.

Vous ne savez pas à quel point cela me fait vivre une expérience avec une femme qui vous va aussi bien. J’admire beaucoup la qualité de dame qu’elle est », un message d’un de ses fans.

Comme vous vous en souvenez au début de l’année une pandémie a commencé que la date continue en vigueur, peut-être qu’elle deviendra l’une des plus longues de l’histoire, si nous continuons sans suivre les mesures sanitaires imposées par les autorités sanitaires nous ne finirons rien de bien, pour cette même raison Garde Maribel Comme d’autres célébrités, ils ont constamment invité leurs abonnés à rester en sécurité chez eux et à essayer de sortir le moins possible, uniquement lorsque cela est nécessaire.

Aujourd’hui Maribel Guardia prend grand soin de ses publications, même si elle trouve toujours un moyen de nous surprendre par son flirt et qu’elle continuera sûrement à le faire pendant longtemps, nous avons hâte de voir ce qu’elle a à montrer, non seulement sur les réseaux sociaux mais dans son quotidien. et en tant qu’artiste avant tout.

