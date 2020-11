Maribel Guardia laisse son abdomen tonique libre. De l’envie! | Réforme

La belle actrice Garde Maribel Il a laissé ses millions de followers plus qu’impressionnés après sa dernière publication sur ses réseaux sociaux hier où il a l’air beaucoup plus jeune en raison de sa silhouette formidable.

Maribel Guardia est sortie pour montrer son marquage abdomen posant dans un pull, se préparant peut-être au changement de temps, alors que Noël se rapproche de plus en plus.

La chanteuse également a ravi ses followers ces derniers mois avec des photographies sans fin dans lesquelles sa silhouette fabuleuse ressort, qu’elle a maintenue grâce à une bonne nutrition et à la persévérance dans l’exercice.

Malgré le fait que l’hiver est sur le point de commencer, pour l’actrice ce n’est pas un prétexte et c’est que quelle que soit la période de l’année, elle modèle toujours ses followers, les différentes tenues qu’elle utilise selon la saison.

A cette occasion, il a partagé une photo à travers son compte Instagram officiel dans lequel on peut le voir vêtu d’un haut “pull” gris à manches courtes, accompagné d’une jupe du même style ajustée à sa taille avec des bottes du même Couleur.

Aujourd’hui est le jour pour aimer, grandir, faire et surtout vivre. Merci mon Dieu pour un jour de plus »a écrit Maribel.

Comme prévu, les adeptes de l’ex de Joan Sebastián ont été ravis de cette nouvelle photo avec une tenue d’hiver et ont fait savoir à l’artiste à quel point elle était belle, en fait, jusqu’à présent, la publication a plus de 100000 likes. et des centaines de commentaires d’utilisateurs du réseau social.

Preciousiiiiimaaaaaaaa comme toujours “,” Ma belle poupée aux yeux de soleil chaque jour plus précieux “, Precious”, “Très très belle”, “Toujours aussi belles salutations Maribelita”, “Tu es un amour tu es belle”, étaient quelques-uns des commentaires.

C’est ainsi qu’à plus de 60 ans, Maribel Guardia a surpris tout le monde avec une tenue audacieuse qui la faisait paraître des décennies plus jeune, avec laquelle elle a volé le souffle à plus d’un.

Par contre, il y a quelques jours Maribel Il était de retour dans une polémique en faisant un commentaire sur la situation de l’acteur mexicain Eleazar N, cependant, à travers une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram, il a clairement fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec la violence de la femme. et que si l’acteur est coupable, il devra payer ce qu’il a fait.

En bref, l’actrice a la formule de la jeunesse, puisqu’à 61 ans, elle se vante d’avoir l’air spectaculaire avec des vêtements assez révélateurs et jeunes.

Sans aucun doute, Maribel Guardia est la préférée de nombreuses personnes, et pas seulement en raison de son grand talent en musique et en théâtre, mais aussi en raison de son débordement beauté, son charisme et sa silhouette parfaite.

La chanteuse costaricaine qui a élu domicile au Mexique depuis plusieurs années a montré sur les réseaux sociaux que peu importe l’âge d’une femme, mais ce qu’elle ressent.

De cette façon, elle essaie de responsabiliser ses adeptes en leur faisant voir qu’il n’y a pas de limites pour une femme quand elle est courageuse, forte et déterminée à atteindre ses objectifs.

C’est à quelle distance de porter des tenues majestueuses et amples, comme celles qu’une grand-mère conventionnelle porterait, Garde Maribel Elle donne des cours de mode à ses plus jeunes adeptes, apparaissant dans des tenues très modernes, séduisantes et flatteuses pour tous les types de personnages.

En fait, il a fait savoir que les tenues de sport sont ses préférées, puisqu’il peut les utiliser à la fois pour faire de l’exercice et se reposer à la maison un dimanche ou se promener sur le terrain.

