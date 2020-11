Maribel Guardia montre ses abdos d’acier en tenue de sport | Réforme

L’actrice, animatrice et chanteuse Garde Maribel Je précise une fois de plus que l’âge n’est pas un obstacle au maintien d’une silhouette saine, donc tout le monde qui peut montrer son anatomie inégalée que ce soit dans des tenues mignonnes, des maillots de bain, des pyjamas ou des vêtements de sport.

Maribel Guardia n’a aucun scrupule à se montrer à ses millions d’adeptes et comme cela arrive à de nombreuses reprises, la Costaricaine a fait exploser les commentaires de ses fans en montrant une photo de son gymnase à la maison.

Il ne fait aucun doute que Maribel Guardia est devenue une icône de la beauté, et est-ce qu’à 61 ans, il possède un chiffre enviable, qu’il a atteint grâce à l’exercice et à une alimentation très saine.

C’est la nuit du vendredi dernier, 20 novembre, qu’il a démontré les fruits du maintien d’un mode de vie sain, car alors qu’il était photographié en train de faire ses exercices, il montrait ses marques abdos.

Avant de dormir, remerciez Dieu et confiez-vous à lui, car il n’y a pas d’endroit plus sûr que d’être entre les mains de Dieu ”, a-t-il écrit dans la description de la photo.

Comme toutes ses publications, celle-ci a attiré beaucoup d’attention et actuellement la photo compte plus de 84000 likes et environ 880 commentaires, où les fans, les adeptes et les amis la remplissent d’éloges pour avoir réussi à maintenir le bonheur. figure.

“ La sculpture que personne ne pourra construire ”, “ Bonsoir, belle femme et excellente artiste et un grand être humain que Dieu vous bénisse et vous protège toujours, vous et votre famille, salutations de Coquimatlan Colima ”, étaient quelques-uns des nombreux commentaires .

Et c’est que la talentueuse comédienne et chanteuse, Maribel Guardia, ne cesse d’étonner à chaque nouvelle photo qu’elle partage avec ses fans sur ses réseaux sociaux également à cette occasion Maribel Non seulement il avait l’air jovial dans une tenue de sport rouge, mais il a également montré qu’à 61 ans, il avait encore de la beauté à revendre pour offrir à ses plus de 6,1 millions d’adeptes.

Il ne fait aucun doute que la belle actrice et animatrice de Televisa est l’une des favorites des réseaux sociaux, car elle parvient toujours à surprendre par sa beauté et c’est que la présence du Costa Rica parvient à faire trembler les réseaux et c’est ainsi que Maribel Guardia parvient à voler des cœurs et autre chose avec chacun de vos messages.

Il est important de mentionner que Garde Maribel Il a été couronné comme l’une des célébrités les plus aimées du public qui lui montre à tout moment son admiration pour sa sympathie et sa beauté incontestable.

D’autre part, il est à l’écran depuis longtemps en participant activement à l’émission du matin “Hoy”, avec l’équipe de chefs d’orchestre alors qu’elle était encore dirigée par la productrice Magda Rodríguez qui a malheureusement perdu la vie le 1er novembre et comme elle était de Il fallait s’y attendre, la nouvelle a secoué le monde du divertissement, puisque le réalisateur n’avait que 59 ans et ne présentait apparemment aucun problème de santé grave.

En outre, Maribel et la collaboratrice avait une très bonne relation donc elle a toujours eu les portes ouvertes à l’émission du matin et même aujourd’hui, malgré le fait que le producteur rappelé n’est plus présent, elle est encore fréquemment invitée à l’émission télévisée.

En fait, c’est il y a quelques jours que l’ancienne reine de beauté s’est rendue sur le forum “Hoy” et a participé à l’une des sections ludiques “La Escuelita” dans laquelle elle a joué un professeur strict qui a distribué un grand nombre de corrections aux élèves avec une règle dure, qui a fait trembler plus d’un des présentateurs qui composaient la scène.

