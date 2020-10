Maribel Guardia montre ses jambes galbées en pyjama | Réforme

Le beau conducteur Garde Maribel Elle a ébloui ses partisans en portant de minuscules pyjamas de sa loge, montrant complètement ses jambes galbées, montrant clairement qu’elle est meilleure que jamais.

La belle et talentueuse Costaricaine, Maribel Guardia, a laissé ses millions d’abonnés sans voix sur son compte Instagram avec sa dernière La photographie publié.

Nul doute que la chanteuse, actrice et mannequin ravie au millier ce week-end ses followers sur les réseaux sociaux en montrant avec eux sa coquette et aussi minuscule Pijama.

C’est à travers son compte Instagram officiel, l’ex-partenaire de Joan Sebastian a partagé une photo qui a rapidement attiré l’attention des internautes et est devenue virale depuis qu’on le voit avec la tenue qu’il utilise pour dormir.

Que vos rêves vous mènent là où votre cœur est heureux. Bonsoir nous vous souhaitons Paris et moi », a écrit l’actrice.

Sur la photo, elle porte un chemisier blanc et un petit short noir mettant en valeur ses jambes toniques et sa taille minuscule dans son placard.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Garde Maribel elle exhibe son pyjama, car elle lui montre fréquemment à plus de 6 millions d’adeptes les différentes tenues qui l’accompagnent pendant les nuits.

La photo a été partagée hier et jusqu’à présent, elle compte plus de 100000 likes et d’innombrables commentaires de ses adeptes amoureux de sa beauté incroyable et incomparable.

Ma belle Guaracandilla rêve à merveille “,” Cette femme est déterminée à m’humilier !!!! “,” Tu ressembles à une dame de 20 ans “,” Donne-moi un chiffon, femme “,” Toujours belle “,” Belle pour toujours et ces beaux pieds magnifiques “étaient quelques-uns des commentaires.

De cette façon, l’actrice et chanteuse a de nouveau provoqué des soupirs de ses fans avec l’une de ses dernières publications sur Instagram.

Sans aucun doute Garde Maribel Elle a une beauté incroyable qui a réussi à la placer comme l’une des plus belles femmes du Mexique et a même révélé la formule secrète de la «jeunesse éternelle» qui l’accompagne toujours.

A 61 ans, la belle actrice, comme nous l’avons évoqué plus haut, est toujours l’une des plus belles femmes du monde du divertissement et est mieux préservée que quiconque depuis 20 ans.

Chaque jour, la belle actrice a surpris ses followers avec sa silhouette enviable et parfaite qu’elle maintient à son âge et a également montré qu’il n’y a pas d’âge pour prendre soin du corps et bien sûr le garder en bonne santé et en forme.

A chaque fois que la chanteuse partage une photo ou une vidéo, la chanteuse allume les réseaux sociaux avec sa lumière, puisqu’elle est une femme qui clignote énergie et vitalité à chaque instant et malgré le fait qu’elle ait déjà atteint la sixième étape, Maribel n’hésite pas à partager une partie de ses secrets pour garder la forme, avec un corps spectaculaire et un visage soigné.

Maribel sait parfaitement comment avoir l’air spectaculaire, donc malgré le fait qu’elle ait été durement critiquée pour l’aspect “froissé” de son cou, elle a opté pour des vêtements qui couvrent cette partie et de cette manière ont fière allure car elle sait le faire.

Maribel del Rocío a commencé sa carrière comme mannequin en participant au célèbre concours de Miss Costa Rica au début de 1978 alors qu’elle n’avait que 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays d’origine. année au concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle a réussi à remporter le titre de Miss Photogenic.

C’est ainsi que la société Televisa lui a offert, en raison de la reconnaissance obtenue pour sa participation à Miss Univers, une bourse pour étudier le théâtre, le chant et la danse à l’Académie Sergio Bustamante, aujourd’hui le Centre d’éducation artistique.

