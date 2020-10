Maribel Guardia montre ses longues jambes, dans une micro-robe | Instagram

La chanteuse actrice Oui conducteur la télévision Maribel Guardia a partagé une photo où elle porte des jambes spectaculaires de son rêve.

La La photographie Il l’a partagé sur son compte Instagram officiel où il compte environ 5900000 abonnés, qui enrichissent constamment sa boîte de commentaires de compliments et de belles phrases envers l’hôte.

Garde Maribel Ancienne épouse de l’auteur-compositeur-interprète Joan Sebastian, elle a maintenu au fil des années une silhouette que même les jeunes de 20 ans envient.

Le nom complet de l’animatrice de télévision costaricienne est Maribel del Rocío Fernández García, mais elle n’a pas changé un peu et est simplement connue sous le nom de Maribel Guardia.

Née le 29 mai 1959, elle a actuellement 61 ans et a une silhouette facile de 30 ans plus jeune, elle a commencé sa carrière dans des concours de beauté et a par la suite eu l’opportunité de ressembler à la télévision au Mexique.

C’est parce qu’elle a remporté un concours de beauté qu’elle a réussi à obtenir une bourse pour jouer et danser, à l’époque c’était l’Académie Sergio Bustamante aujourd’hui, elle est connue comme le Centre d’Education Artistique mieux connu sous le nom de “CEA”.

Tout au long de sa vie, elle a réussi à participer à différents films, le premier film cinématographique dans lequel elle a montré ses talents d’actrice était en 1981, il était intitulé “Comme le Mexique il n’y a pas deux” et le dernier en 1999 était intitulé “Reclusorio III “.

Maribel est aussi comédienne de théâtre, cependant elle a eu très peu de participations au total il y en a six, la première date de 2010 à fin 2018, par contre, dans les feuilletons elle a eu un afflux plus important de 1986 à 2020, c’est ignoré si vous continuez à y participer.

Depuis quelques années maintenant qu’elle s’est aventurée dans le monde de la direction de programmes télévisés, à ce jour, elle continue d’être invitée à conduire, elle collabore également beaucoup à l’émission matinale Hoy, où elle a parfois été comparée à des jeunes femmes Cependant, il n’y a personne comme Maribel Guardia, sur laquelle ses partisans sont d’accord.

Dans l’instantané, nous pouvons voir Maribel être une petite robe, elle est à peu près à demi-jambes et est assise et porte l’un de ses animaux de compagnie, la photo peut être vue qu’elle a été prise sous un angle où ses jambes semblent un peu, en plus qu’elle est soulever un peu pour qu’ils paraissent beaucoup plus.

Dans la description, elle ajoute un merci à Dieu, d’avoir passé un autre jour pour elle et sa famille, c’est un dimanche béni accompagné d’un délicieux café et d’un chiot qui est son animal de compagnie.

Vous êtes une très belle femme et vous essayez très fort de vous garder bien, des choses que j’applaudis et que j’admire toujours que c’est l’un des commentaires qu’ils ont décidé de donner à leur photo elle-même qui compte environ 57 539 likes.

Peut-être des centaines d’internautes se demandent-ils comment il parvient à maintenir un chiffre aussi spectaculaire, car bien qu’il ait 61 ans, il n’y ressemble pas et c’est un mystère qui s’est vu au fil des ans.

Cependant, il est possible que cette réponse soit assez simple et que la chanteuse et mannequin partage constamment certaines de ses routines d’exercices, probablement aussi en raison de son alimentation, bien qu’un point très important à aborder ait à voir avec la génétique. .

Maribel Guardia continuera sûrement à faire une icône de la beauté et de la perpétuité pendant plusieurs années, provoquant l’envie chez les femmes jeunes et adultes.

