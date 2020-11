Maribel Guardia motive ses fans avec une silhouette marquée dans le gymnase | Instagram

La belle et joviale Costaricaine, Maribel Guardia, a gaspillé la beauté de la salle de sport en se montrant dans une tenue complètement sportive, ce qui a déclenché une grande euphorie parmi ses adeptes puisque la belle artiste a également révélé une zone de sa silhouette marquée qui a ajouté un beaucoup de compliments de votre compte Instagram.

Les réseaux sociaux de l’étourdissement Garde Maribel Ils ont éclaté dans des commentaires et des réactions flattant l’hôte de la matinée de “Aujourd’hui“.

Sans aucun doute, Maribel Guardia a été couronnée comme l’une des célébrités les plus aimées du public qui montre son admiration pour sa sympathie et sa beauté incontestable à tout moment.

Comme la célèbre elle-même l’a prouvé à plusieurs reprises, elle est une fidèle assidue de la vie «fitness», ce qui contribue également à maintenir la figure qui l’a identifiée comme l’une des actrices les plus joviales et les plus fraîches de l’écran.

En quelques clichés, il s’est accroché à son Instagram La charmante reine du spectacle a partagé une carte postale dans laquelle elle apparaît dans un ensemble de sport rose pâle, le vêtement qui correspond à sa silhouette se compose de deux pièces distinctes qui révèlent son abdomen.

L’énergique artiste de 61 ans a montré sa silhouette audacieuse tout en exécutant l’une des routines disciplinées dans la salle de sport personnelle de sa maison.

A la publication s’ajoute un message dans lequel la star de télévision charismatique a dit au revoir à la journée en envoyant de beaux rêves à ses fans.

Bonne nuit. Que vos rêves brillent comme les étoiles et deviennent réalité. lookoftheday @ modafitness.xalapa @belagool

Les mots doux de la déesse du divertissement ont sans aucun doute retenti à la vue de ses plus de 6,1 mm de followers qui ont immédiatement bourré la publication de messages et de réactions diverses dans lesquelles une fois de plus elle a vérifié la raison pour laquelle elle est une des réseaux sociaux les plus gâtés.

La reine aussi des palenques a ravi le public en ouvrant ses présentations avec des chansons telles que “Ladrona de Corazones”, “La Cita” et “María de Los Guardias”.

Et comme chacun sait, celle qui était il y a de nombreuses années l’épouse du regretté auteur-compositeur-interprète Joan Sebastián, mieux connu sous le nom de «Poète du peuple», l’a amenée à prendre une grande affection pour ce type de spectacles.

Il est à l’écran depuis longtemps en participant activement à l’émission “Hoy”, avec l’équipe de chefs d’orchestre alors qu’elle était encore dirigée par la productrice Magda Rodríguez qui a malheureusement perdu la vie le 1er novembre, la nouvelle a secoué le monde du divertissement , puisque le directeur avait 59 ans et ne présentait apparemment aucun problème de santé grave.

Il convient de mentionner que Maribel elle-même et la collaboratrice avaient une très excellente relation, elle a donc toujours eu les portes ouvertes à l’émission du matin et même aujourd’hui, malgré le fait que le producteur dont on se souvient n’est plus présent, elle est toujours fréquemment invitée à l’émission de télévision. .

C’est il y a quelques jours justement que l’ancienne reine de beauté s’est rendue au forum “Hoy” où elle a participé à l’une des sections ludiques “La Escuelita” dans laquelle elle a joué un professeur strict qui a distribué un grand nombre de corrections aux élèves avec un règle dure, qui a fait trembler plus d’un des présentateurs qui composaient la scène.

Raúl el “Negro” Araiza, Jorge “El Burro” Van Rankin, Andrea Legarreta, Marysol González et Arturo Carmona sont quelques-uns des visages du programme devant les caméras et ceux qui ont donné vie aux étudiants punis.