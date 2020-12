Maribel Guardia pose dans les escaliers avec une robe moulante! | Instagram

Le beau mannequin, actrice, chanteuse et animatrice Garde Maribel Elle semble poser très coquette assise sur une échelle vêtue d’une robe moulante et exhibant ses belles jambes galbées.

Connue pour sa beauté, son charisme et la star d’Instagram de 61 ans, elle continue de surprendre ses fans et tous les internautes ainsi que les téléspectateurs qui la voient dans certaines émissions de télévision où elle apparaît, bien qu’elle ait cessé d’être animatrice à certaines occasions. en tant qu’invité du programme Hoy.

Dans sa photo la plus récente, elle est accompagnée de deux de ses animaux de compagnie, posant comme jamais auparavant alors qu’elle se trouvait dans les escaliers, apparemment devant sa maison Garde Maribel Elle a été caractérisée par être une femme extrêmement gentille et charismatique, dans ses publications, nous l’avons vue partager des phrases où elle exprime ses sentiments.

La vie fait parfois mal, parfois c’est fatiguant, parfois ça fait mal. Ce n’est pas parfait, ce n’est pas cohérent, ce n’est pas facile. Mais malgré tout, la vie est belle “- LIFE IS BEAUTIFUL (1997)”, écrit Maribel Guardia.

Garde Maribel Elle essaie toujours de partager quelque chose qui fait que ses millions de followers se sentent bien, avec quelques phrases de motivation ou tout simplement éblouissant de sa beauté en continu, l’interprète de “How rich are potatoes” est assez populaire dans l’application Instagram, notamment parce que Il a tendance à partager des photographies où il apparaît montrant sa silhouette dans des vêtements moulants ou des maillots de bain qui étonnent de plus en plus ses fans.

Son nom complet est Maribel del Rocío Fernández García, car une artiste ayant un nom aussi long n’est pas quelque chose qui est bon pour sa carrière, car c’est un peu difficile de tout apprendre, pour cette raison, le chauffeur a décidé de le raccourcir, c’est vrai plus facile à apprendre.

Né à San José, Costa Rica Garde Maribel Dès son plus jeune âge, elle a commencé sa carrière, elle a eu l’opportunité de participer à Miss Univers à l’édition de 1978, même si elle n’a pas gagné, elle a réussi à remporter le titre de Miss Photogenic, avec lequel elle a captivé des centaines de personnes et même certains producteurs qui Plus tard, ils l’ont invitée à participer à des programmes télévisés et des films, c’était à 19 ans.

L’actrice n’a eu qu’un seul enfant aux côtés de Joan Sebastian quand ils se sont mariés, mais quand le petit Julián avait à peine un an, le couple a fini par se séparer en raison d’une infidélité de la part de l’auteur-compositeur-interprète, alors qu’ils ont enregistré un feuilleton ensemble, précisément avec l’un des actrices avec le casting.

Malgré ce mauvais moment, le couple est finalement devenu de très bons amis et Maribel Guardia a avoué dans une interview qu’elle n’avait pas de rancune contre son ancienne co-star.

Maribel Guardia se caractérise par être une femme assez prudente, élégante et se comporte comme une femme instruite, pour cette raison il est rare de la voir impliquée dans une controverse, qui bien sûr ne leur échappe pas mais essaie de les éviter constamment grâce à sa personnalité c’est facile pour elle car tous ceux qui la connaissent sont ravis de son charisme.

L’écouter parler est quelque chose de très détendu car il semble qu’elle soit toujours en paix avec elle-même, ce qu’elle transmet et reflète à tous ceux qui l’entourent ou la voient sur leurs réseaux sociaux.

La chanteuse fait partie de ces personnalités que vous aimeriez toujours rencontrer à un moment de votre vie, sa charmante personnalité est un aimant qui attire tout le monde, en plus de sa beauté malgré ses années, qui continue de surprendre.

