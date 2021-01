Maribel Guardia révèle qu’elle et son mari ont été infectés | INSTAGRAM

Sans aucun doute, Maribel Guardia est l’une des célébrités télévisées les plus aimées du public mexicain, pour cette raison, l’actrice utilise ses réseaux sociaux pour rester un peu proche de ses fervents admirateurs, dont elle se tient au courant de ce qui se passe dans votre vie quotidienne.

Et, bien que principalement, Guardia utilise ses réseaux pour choyer ses adeptes avec leurs images séduisantes et leurs splendides photographies, le modèle également utilisé à cette occasion, ce médium pour donner un message très important.

Donc via votre compte officiel Instagram L’actrice a partagé une vidéo dans laquelle elle a révélé comment sa situation était lorsqu’elle a été testée positive pour la célèbre maladie qui a provoqué toute l’agitation au cours de la dernière année 2020, la même maladie qui a fait perdre la vie à de nombreuses personnes dans le monde et nous a gardés. enfermé à la maison la plupart de l’année.

La Costaricaine a surpris le public en avouant avoir été testée positive pour C0VID-19 Il y a quelques jours et a donné des détails à la fois sur sa maladie et son rétablissement, mais ce n’est pas tout, il s’avère que son mari, Marcos Chacón, a également attrapé le virus, tout en prenant soin d’elle, pour avoir un rétablissement satisfaisant.

Cependant, il s’avère que Marcos avait des symptômes plus forts que Maribel, il est donc tombé gravement malade, ce qu’il a partagé sur le site de divertissement et le réseau social Twitter.

De cette façon, Maribel a révélé que même si elle avait des courbatures, des frissons, une mauvaise circulation sanguine, parmi d’autres types d’inconfort, elle a finalement pu avancer et récupérer de la meilleure façon, cependant, son partenaire avait des symptômes plus forts, puisqu’il affirmait ne pas pouvoir manger, souffrait de vomissements et souffrait d’une puissante déshydratation qui l’a affaibli, mais grâce aux soins médicaux qu’il a reçus, il a pu se sentir mieux et se remettre complètement.

“Il allait très mal, il lui a donné le hoquet, qui est un dommage collatéral de Cov * d-19 que beaucoup de patients contractent, ce sont des contractions du diaphragme, il ne pouvait pas manger, il vomissait tout et était déshydraté”, a déclaré le charismatique Maribel, sur la santé de votre cher mari.

De même, la conductrice a également indiqué que son mari avait été traité avec des anticoagulants et des sérums intraveineux, ce qui l’avait aidé à sauver sa vie, car son état était vraiment grave.

“Quand vous l’avez à votre porte, c’est un démon et vous ne savez pas ce qui peut arriver, cela a coûté tant de vies, veuillez prendre soin des gens que vous aimez”, a déclaré Maribel dans le communiqué.

Et en même temps il a voulu laisser un message de réflexion à ses followers pour les inviter à rester chez eux lors de ces festivités de fin et de début d’année, pour empêcher le virus de se propager, ou en aucune façon de le faire sous toutes les mesures de prévention nécessaire.

Au cours de ces mois, Maribel a été l’une des nombreuses personnalités publiques, à travers le monde, qui a consacré le plus clair de son temps à motiver ses fans à travers des messages de motivation qu’elle partage chaque jour sur ses réseaux sociaux, ainsi que réflexions et bons voeux, affirmant que toute la question médiatique du virus aura bientôt une fin, encourageant ses fans à ne pas perdre espoir face à la contingence sanitaire mondiale.