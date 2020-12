Maribel montre son abdomen d’acier Mieux que quiconque! | Instagram

Le beau conducteur Garde Maribel Il s’est effondré sur les réseaux sociaux en partageant une photographie récente montrant son abdomen impressionnant et tonique qui laisse sans aucun doute ses millions de fans sur Internet sans voix.

Maribel Guardia a une nouvelle fois réussi à faire fondre le cœur de ses followers sur son compte Instagram officiel et de plusieurs internautes en partageant l’une de ses photographies les plus sensuelles où l’actrice a montré son abdomen tonique qui fait l’envie de nombreuses personnes.

Il ne fait aucun doute que Maribel Guardia s’est imposée comme l’une des artistes les plus appréciées et les plus réussies de la télévision mexicaine, et que nous avons vu participer à toutes sortes de projets.

De plus, nous ne pouvons pas nier qu’une grande partie de la renommée de l’actrice de 61 ans est due à son incroyable et inégalée physique, puisqu’elle est la propriétaire de l’un des corps les plus spectaculaires du divertissement mexicain.

Son grand succès sur le petit écran l’a également amenée à se positionner comme l’une des célébrités les plus puissantes et les plus influentes des réseaux sociaux, où au moins sur son compte Instagram on peut voir qu’elle dépasse actuellement 6,2 millions d’abonnés.

Et c’est précisément à travers cette plateforme où Garde Maribel a réussi à voler le souffle à des centaines d’utilisateurs avec l’une de ses dernières photos, où on la voit porter un provocateur tenue de sport qui est composé d’un crop top à manches longues et d’un legging, tous deux avec de nombreuses couleurs, et pose également avec son adorable poilu.

Puisse une pluie d’étoiles vous remplir ainsi que ceux que vous aimez de lumière et de bénédictions # sweetsueños, s’il vous plaît si vous pouvez #quedateencasa », a écrit la célèbre actrice dans la publication.

Comme prévu, il n’a pas fallu longtemps pour que cette photographie de la chanteuse exhibant également ses courbes a commencé à générer toutes sortes de réactions parmi ses followers, donc à ce jour, elle compte plus de 41 mille likes et un sans. fin des commentaires de ses fans.

Comme c’est beau Maribel “,” Mon cadeau de Noël “,” C’est une grande beauté “,” La plus belle de toutes les fleurs, la reine de mes amours “,” TOUJOURS BRILLANT DIVAAAAA IDOLA “,” Parce que tu es la chose la plus parfaite qui soit? Je t’adore et t’admire tellement “,” Toujours magnifique, belle PRECIOSA “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ce n’est pas la première fois que Garde Maribel Il parvient à faire fureur avec l’un de ses contenus sur les réseaux sociaux, puisqu’il figurait récemment parmi les titres les plus controversés justement pour l’une de ses photos chaudes sur Instagram.

Il ne fait aucun doute que Maribel Guardia est le portrait vivant de l’histoire du roman écrit par Oscar Wilde, “Le Portrait de Dorian Gray” et c’est qu’à 61 ans, l’actrice a l’air plus jeune, soignée et spectaculaire que jamais, comme si le temps ne passait pas pour elle.

Et c’est pourquoi sa communauté de plus de 6 millions de followers sur Instagram n’a pas arrêté de vanter sa dernière image, où il montre son abdomen en acier travaillé.

Il semble que l’actrice Garde Maribel Elle est devenue un peu accro aux réseaux sociaux, puisqu’elle n’a pas hésité ces derniers mois à partager avec ses followers ce qu’elle fait, ses nouvelles tenues pour ses concerts, ou tout simplement son quotidien.

La vérité est que la costaricienne de 61 ans ne demande absolument rien aux jeunes célébrités d’aujourd’hui, car malgré son âge, elle est toujours extrêmement bien conservée, même meilleure que beaucoup de jeunes de 20 ans.

