Une légende! De nombreux mythes existent autour de l’énigmatique Marilyn Manson, mais sans aucun doute, l’un des plus sombres et des plus incroyables est celui qui prétend avoir arraché une partie très personnelle de lui-même pour le lancer en plein concert.

Cela a été dit depuis un certain temps; Et même Marilyn Manson lui-même a avoué avoir été requis par les autorités après avoir été accusé d’avoir agi ainsi devant des milliers de personnes. Cependant, et tout à fait contraire à ce qui est dit, l’interprète de De belles personnes Il a assuré que cela ne s’était jamais produit et avait même un moyen très énergique de prouver son innocence.

Selon le mythe, le célèbre chanteur américain était à un concert à Rome devant des milliers de ses adeptes lorsqu’il a déchiré cette partie vitale de son corps pour enfin la rendre publique.

C’est dans une interview pour Telehit México que le même Brian Hugh Warner, de son vrai nom Marilyn Manson, a nié cette action de sa part et a fini par tout avouer. Selon Manson, il était exigé par les autorités et pour sortir librement de cette situation, il a pris la solution la plus simple, prouver son innocence en baissant son pantalon.

En raison de son style, de sa musique, de sa façon de s’habiller et d’autres, la star du métal a été signalée comme satanique, ce qu’il a nié en notant qu’il ne veut en aucun cas être étiqueté et bien qu’il s’identifie à certains idéaux de ladite église et il a été un ami du «pape noir»; Il préfère que l’on se souvienne de lui comme d’une personne humaniste et consciente de soi.

Ce que l’artiste américain a avoué pleinement responsable était de placer un jouet féminin personnel dans une bible de son professeur quand il était jeune élève, il a révélé qu’il avait fait toutes sortes de méfaits car il voulait être expulsé.

Marilyn Manson Quand il était petit, il avait une image très différente de ce que l’on sait de lui aujourd’hui. Un enfant “faible”, avec un appareil dentaire et ainsi de suite, avec l’apparence d’un nerd entier qui a fini par être la moquerie de ses camarades de classe; C’est ce qui a conduit la star à changer radicalement son image et ce que les autres pensaient de lui.

Manson a commencé à marquer ses examens avec le numéro 666 et est devenu tout à fait un rebelle vendant ses disques de métal au plus jeune de l’école; ce dernier était considéré comme quelque chose de vraiment sérieux, car cette musique allait à l’encontre des principes de la religion et de l’école. Non contente de cela, la jeune promesse de la musique n’a cessé de poser des problèmes à ses professeurs, c’est ainsi qu’une star est née.

Brian Hugh Warner est né à Canton, Ohio, le 5 janvier 1969, il s’est développé artistiquement en tant que chanteur, auteur-compositeur, acteur, écrivain, peintre et réalisateur. Le nom de scène de Brian, Marilyn Manson, est issu de deux personnages importants: la belle actrice Marilyn Monroe et le cultiste Charles Manson.

Marilyn Manson a acquis une énorme popularité avec sa musique dans les années 90, elle était un membre constant des charts de popularité et des comptes sur les chaînes de musique telles que MTV. Sa discographie se compose de dix albums studio, un album live, un album de compilation, deux EP, vingt-neuf singles, huit singles promo, six DVD et quarante vidéoclips.

Manson est généralement un homme assez réservé dans sa vie personnelle; Cependant, certains de ses beaux partenaires sont connus comme: l’actrice Rose McGowan, le mannequin Dita Von Teese, Evan Rachel Wood et Stoya.