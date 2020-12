Marimar est de retour? Thalía fait revivre son personnage emblématique de telenovela | Instagram

Marimar reviendra-t-elle, Thalía reviendra-t-elle aux feuilletons-fiction? Mais ce qui est totalement certain, c’est que ses partisans se souviennent encore de ce personnage bien-aimé des feuilletons mexicains, c’est pourquoi ils ont demandé à la belle chanteuse de se transformer en Bella Aldama, Marimar quand elle est déjà une femme élégante et raffinée.

C’est sur son compte Tiktok que Thalía a choisi de faire plaisir aux internautes et d’utiliser les choses qu’elle a chez elle et son imagination pour redonner vie à Marimar. La première chose que le célèbre a fait a été de chercher le look de Bella Aldama pour être inspiré et continuer sa transformation.

Thalía a avoué qu’elle avait utilisé un enlumineur pour ses jambes, ceci afin de faire la “serrure blonde” que le personnage porte devant, puis elle a fait le chignon caractéristique avec un jeu parallèle et a continué avec d’autres aspects.

La célèbre femme a analysé le maquillage de Marimar, quelque chose de naturel, mais avec des lèvres cramoisies; recréé le maquillage et c’est vraiment comme si on revoyait la belle Thalia, 23 ans, donner vie à Belle aldama. L’épouse de Tommy Mottola a complété la tenue avec des perles blanches sur son cou et comme elle n’avait pas d’énormes boucles d’oreilles, le personnage a utilisé une bague et une autre boucle d’oreille pour obtenir l’effet.

Mais ce n’était pas tout, car la célèbre chanteuse a trouvé dans son placard une robe très similaire à celle du personnage de Marimar et, wow!, Comme Bella Aldama était née de nouveau.

Thalia Elle est l’une des Mexicaines avec le plus grand succès international et malgré le fait que dans son Mexique natal, elle ait trouvé une énorme popularité sur le petit écran et les feuilletons télévisés de Televisa, elle n’a pas été vue à nouveau jouer. Telle semble être la véritable passion de la mexicaine est la musique et elle a brillé en tant que chanteuse dans le monde entier.

@thalia Je les lis toujours! Et ce commentaire J’ADORE! Essayez de faire le look avec ce que j’avais sous la main où je suis. Pas mal non ?! Je me suis amusé! ♬ Café pour votre tête – Vinyll

Même pendant la pandémie, la chanteuse bien-aimée est restée assez active et, bien qu’avec les mesures de santé et d’hygiène appropriées pour éviter la contagion, elle a publié des projets à succès tels que sa propre émission de téléréalité intitulée Reines latines et quelques chansons en collaboration avec d’autres grands de la musique.

Depuis le début de la pandémie, la célèbre beauté s’est toujours montrée très préoccupée par sa santé et celle de sa famille et a demandé à tous ses adeptes de rester à la maison, comme elle le faisait. À plusieurs reprises, il est possible de voir la belle Thalía dans ses images avec des masques.

Mais Thalía n’a pas été à l’abri des attaques de Covid-19, comme elle l’a annoncé sur Instagram, elle a perdu un être cher à cause du virus. L’actrice a révélé que l’un de ses plus fervents partisans avait perdu la vie, un homme jeune et assez fort. Il a utilisé ses réseaux sociaux pour rendre hommage à ce jeune homme qui pendant de nombreuses années a soutenu chacun de ses projets et a toujours été conscient de son idole.

Après cet événement, la femme de Tommy Mottola a de nouveau demandé aux internautes d’être extrêmement prudents pour éviter la contagion de Covid-19; en plus de suivre toutes les indications. Il a pris la situation si au sérieux qu’il a même confronté l’actuel président du Mexique sur les réseaux sociaux après qu’il n’ait pas pris de mesures fortes dans le pays en raison des preuves que les infections et les pertes humaines étaient en augmentation.

La célèbre femme a toujours été une porte-parole de la distance saine, des soins et de l’utilisation des masques faciaux et elle cherche chaque jour à être un exemple pour que très bientôt le monde sorte de cette contingence sanitaire et ramène la vie à la normale.