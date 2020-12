je

Ça a été une longue année. Même si vous avez été relativement chanceux, vous commencez probablement à craquer sous la pression d’être «reconnaissant», et les mécanismes d’adaptation habituels vieillissent un peu. Avez-vous essayé de vous plaindre à un arbre?

C’est la suggestion de Marina Abramović, la grande dame de l’art de la performance, qui ce samedi prendra en charge l’ensemble de Sky Arts (maintenant sur Freeview) avec une reprise du jour au lendemain. Se plaindre à un arbre n’est qu’un segment de l’événement épique de six heures.

Je parle à l’artiste de 75 ans sur Zoom, inévitablement, de son studio à New York, où elle est depuis quelques jours «juste pour faire des choses, tu sais, me nettoyer les dents, faire les contrôles annuels ». Elle est vêtue de blanc (ça peut être une robe de chambre chic, difficile à dire) et est chaleureuse et gaie, malgré le besoin de café (il est 10h), exsudant la verve d’une femme de 30 ans sa cadette alors qu’elle me parle d’elle petit ami, Todd Eckert, un producteur avec qui elle a créé la première œuvre d’art de la performance en réalité mixte au monde.

«Cela fait maintenant presque quatre ans, et il n’a rien à voir avec l’art», rayonne-t-elle. «Et non seulement pas avec l’art, il a 21 ans de moins. Il s’agit toujours de l’homme qui a une femme de 25 ans plus jeune et c’est OK. Si la femme fait de même, ce n’est pas OK – et je dois le dire dans le journal, car les femmes devraient savoir. C’est bon!”

Il ressemble à un rêve. «Son énergie est tellement complémentaire que nous nous complétons vraiment. Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, il doit courir une fois par jour ou faire du vélo, il est très énergique », dit-elle. «Il est végétarien, quoi d’autre… il est tellement enthousiaste. Chaque matin, il me réveille avec une tasse de thé – Yorkshire Gold. Et il est Sagittaire comme moi, c’était son anniversaire aujourd’hui, nous l’avons célébré hier soir. Ah, d’où le besoin de café. “C’est marrant. La vie est belle pour moi ces derniers temps.

Marina Abramović Takes Over TV est née de la planification de son prochain spectacle à la Royal Academy – le premier d’une artiste féminine vivante dans les principaux espaces de la galerie. Bien que l’exposition ait maintenant été décalée d’un an jusqu’en septembre 2021, Abramović a décidé de poursuivre le projet Sky Arts, en le filmant dans l’intervalle entre les verrouillages. C’est une prise de contrôle appropriée – même les pauses publicitaires seront des “ publicités d’artiste ”, aux côtés de sections expliquant l’art de la performance, explorant les archives pour explorer la relation entre la performance et la danse, par exemple, ou le film, ou la mode (attendez-vous à des images sauvages comme Michael Clark et Leigh Bowery), et quelques performances pures.

64 artistes sont présentés, des aborigènes australiens aux zoulous, de 31 pays dont le Togo, le Guatemala, le Costa Rica, Cuba et le Mozambique. Le plus jeune, le Canadien Miles Greenberg (qui passera cinq heures dans une boîte en plexiglas enduite de banane et entouré de papillons de nuit – dont il a une phobie), a 21 ans. Le plus âgé, eh bien, «certains sont morts», dit Abramović, dans son accent serbe encore lourd.

«Cela m’intéressait, comment puis-je préparer le public à voir ce qu’est réellement l’art de la performance?» elle explique. «Beaucoup de gens pensent que c’est du divertissement, ils ne comprennent pas ce que cela signifie, ce que j’ai passé 50 ans à faire!» Elle est «tellement heureuse» que Sky Arts peut maintenant être vu gratuitement. «Cela signifie que vous pouvez toucher un public beaucoup plus large, en particulier un public jeune qui n’a pas beaucoup d’argent. Et c’est important pour les jeunes artistes de la scène. Les artistes de performance n’ont pas d’espace de galerie car il n’y a pas grand chose à vendre. Ils n’ont donc pas la possibilité de montrer leur travail au grand public. Mais avoir quelqu’un de 21 ans, montrer son travail à la télévision et vraiment confronter le public au médium, c’est une chose énorme », dit-elle.

Elle veut aider la jeune génération «parce que quand j’ai commencé, personne ne faisait rien pour nous! Nous avons eu une période difficile, nous avons été ridiculisés, nous étions toujours les moutons noirs de l’art. Nous n’avons jamais eu la voix ou la position. Et maintenant, j’ai la voix et la position que je veux adresser à cette génération. La télévision était donc pour moi le support idéal.

Ulay a assisté au spectacle d’Abramovic The Artist is Present au MoMA en 2012

Ce «nous» fait sûrement référence à son passage avec l’artiste allemande Ulay, son amant et collaborateur artistique de longue date, avec qui elle a réalisé certaines des œuvres les plus marquantes de l’art de la performance, dont Rest Energy (1980), dans lequel elle s’est penchée en arrière en tenant un arc, tandis qu’il agrippait la flèche, tenant la corde tendue. La flèche visait son cœur – un faux mouvement et elle aurait été morte.

Après de nombreuses années de malheur, cependant, et son infidélité, ils se sont séparés au point culminant de leur dernière œuvre d’art ensemble, dans laquelle ils ont parcouru la Grande Muraille de Chine par des extrémités opposées et se sont rencontrés au milieu, date à laquelle Ulay avait imprégné son traducteur. . C’était désordonné et douloureux, mais ils ont fini par se réconcilier – puis il a poursuivi Abramović pour des redevances pour leurs œuvres partagées.

Ulay est décédé en mars à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer lymphatique réapparu. Dans son exposition à la Royal Academy, Abramović crée une salle en «hommage» à son ancienne collaboratrice.

«Il est décédé juste un jour avant [everything] fermé », dit-elle. «Les funérailles, personne ne pouvait venir, car il y avait une situation complètement de quarantaine. Mais vous savez, c’est une longue collaboration et nous avons des hauts et des bas, mais je lui souhaite juste la paix là-haut dans l’univers », dit-elle.

Je me moque un peu du fait que les funérailles sont une performance, un rituel nécessaire pour les personnes en deuil qui ont besoin d’exprimer leur chagrin, mais je glisse et dis «culpabilité». Elle rit aux éclats.

«Ce que vous avez dit,« culpabilité », très freudien! Je pourrais dire ça aussi! Mais oui, c’est vraiment fermé pour moi, c’est important. L’année prochaine je viens en Europe et je veux voir le spectacle [Ulay’s exhibition at the Stedelijk Museum, which includes three rooms of their work together], et je veux vraiment visiter la tombe. Il est enterré en Slovénie.

Elle semble très zen – c’est peut-être la méthode Abramović, présentée dans la prise de contrôle. Douze volontaires, dont Jarvis Cocker, accomplissent une série de tâches méditatives alarmantes, comme compter les grains de riz et de lentilles, ou marcher sur une courte distance aussi lentement que possible, en silence. L’idée est de devenir entièrement présent dans le temps et dans l’espace. Cela me fait bouger, mais cela m’a aussi donné envie d’éteindre mon ordinateur portable et de compter le riz pendant une heure. Ça à l’air bien.

«Nous avons tellement peur de l’incertitude, pas de planifier les choses», dit-elle. «Moi, j’aime la solitude. C’est merveilleux de se réveiller le matin et de prendre une tasse de thé, sous un arbre, pour sentir l’air. Cela ne veut pas dire qu’elle vit comme un moine. «Je suis absent des restaurants. Et les gens me manquent. J’aime le contact physique, j’aime les câlins – cela me manque beaucoup. Bon câlin. C’est pourquoi vous devez embrasser les arbres.

Ce n’est peut-être pas surprenant; son enfance d’après-guerre à Belgrade était privée d’affection physique. Ses parents étaient des partisans et des héros nationaux, leurs positions au sein du Parti leur conféraient privilège et réconfort, mais ils se détestaient et sa mère ne l’embrassait jamais. Quand Abramović lui a demandé pourquoi, des années plus tard, elle a répondu, surprise: «Ne pas te gâter». Abramović a passé la plupart de son temps seule, sans être autorisée à jouer avec d’autres enfants. Seule sa grand-mère «très spirituelle» a montré son amour. Elle a vécu jusqu’à 103 ans – Abramović a bon espoir de l’imiter.

Le vieillissement ne la dérange pas? «Vous savez, oui et non. Ma mentalité est comme un gamin, je suis tellement curieuse de tout, mes amis sont tous beaucoup plus jeunes que moi parce que ma génération me déprime vraiment. Ils se plaignent toujours. Mais vous vous réveillez le matin, puis vous avez des démangeaisons osseuses, puis la douleur ici. Le corps ne répond pas à votre esprit.

Pourtant, «ma grand-mère a dit, quand vous atteignez 70 ans, ce n’est que le début. Je suis tellement plus sage et heureux que quand j’étais jeune. J’étais tellement foiré et malheureux et des drames tout le temps. Et maintenant je regarde ce drame et je ris, j’ai le plus grand sens de l’humour à propos de mes tragédies.

Nous nous préparons à nous séparer. Dans quelques heures, elle rentre chez elle trois heures dans le nord de l’État, où elle «observe des porcs-épics et des lapins, et il y a cette immense famille de tamias, ils se reproduisent comme nous parlons.

Elle le préfère à la ville. «Nous ne sommes pas en forme ici et nous avons un président fou qui ne veut pas partir. C’est un gâchis », dit-elle. «Beaucoup de patients Covid … Je vais bien, je vais à la campagne. Je ne veux pas être ici. C’est très triste, vous savez, chaque magasin est barricadé, tous les grands magasins – les petits magasins sont en faillite. La ville est dans un état très triste.

Elle espère que les téléspectateurs (toujours pour la plupart bloqués à la maison) feront une nuit de rachat. Elle veut vraiment que les gens comprennent ce qu’elle fait de sa vie depuis un demi-siècle.

«Je suis dans le dernier acte de ma vie», me dit-elle. «Après 70 ans, on ne sait jamais, on peut vivre cinq ou dix ans, ou 20 ou trois mois, mais il faut le prendre comme un cadeau et en profiter. J’ai dit une fois, à mon âge, la dépression est le sentiment que l’on ne se permet pas. C’est un luxe. Vous pouvez être déprimé dans la vingtaine, mais pas à mon âge. ”

Je vais suivre son conseil. Si vous voulez bien m’excuser, je serai dans le jardin. Il y a un sycomore très patient.

Marina Abramović Takes Over TV est sur Sky Arts de 21h, samedi 5 décembre à 3h, dimanche 6 décembre. Marina Abramović: After Life est à la Royal Academy du 25 septembre au 12 décembre 2021