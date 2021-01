M

Le défenseur arine David Raven espère que le match de la FA Cup d’hier contre Tottenham pourra transformer le club de huitième rang au cours de la prochaine décennie, mais a admis que ce n’était “pas vraiment agréable” face à l’équipe de Jose Mourinho dans la nuit.

L’une des meilleures courses de l’histoire de la compétition a pris fin hier soir, alors que Marine – seul le deuxième club de huitième rang à atteindre le troisième tour – a perdu 5-0 contre les Spurs de la Premier League, 160 places au-dessus d’eux dans la pyramide. .

Le club de Crosby, qui paient ses joueurs à temps partiel entre 100 et 300 £ par semaine, devrait empocher plus de 400 000 £ provenant des revenus de la télévision, du parrainage et des ventes de billets virtuels le jour du match, qui ont dépassé 30000 la nuit dernière.

Raven dit que la manne peut servir de tremplin pour propulser la division Un de la Premier League du Nord vers le haut de la pyramide après avoir été dirigée par les Spurs.

“Je fais [think it could change the club] si nous faisons bien “, a déclaré Raven.” Nous en avons évidemment gagné beaucoup d’argent. Si nous l’investissons aux bons endroits, cela pourrait nous mener au cours des dix prochaines années et nous mettre en place correctement. Nous avons un président qui est comptable, donc il sait ce qu’il fait. Nous pourrions grimper les ligues si nous le faisons correctement.

“Ils n’ont rien fait qui m’ait surpris”, a déclaré Raven, qui a disputé quatre matchs pour Liverpool à l’adolescence, à propos des Spurs. «Vous pouvez parler de forme autant que vous voulez, mais lorsque vous jouez contre un joueur plus grand, plus fort et plus rapide que vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose parfois.

“Quand tu as vu [Moussa] Sissoko traversant le milieu, c’était comme un train fluvial. Le changement de rythme qu’ils ont, le mouvement …

“[I was] essayer de me serrer contre Lucas Moura, et plus je suis serré, plus je suis inquiet, car il va juste me rouler. Il ne transpirait même pas parfois.

“Je savais que le match n’allait pas vraiment être agréable. Je l’ai dit à ma famille. Il s’agissait plus de la formation et de la façon dont vous vous sentez après. C’est davantage l’expérience du club sur laquelle nous reviendrons. “

Carlos Vinicius a réussi un triplé en première mi-temps et Lucas a marqué un coup franc direct alors que les Spurs écrasaient Marine avec quatre buts en 17 minutes de première mi-temps avant qu’Alfie Devine, 16 ans, ne quitte le banc pour devenir le plus jeune buteur du club londonien. .

Après leur journée sous les projecteurs, l’avenir immédiat de Marine est loin d’être clair. Le football non élite étant suspendu pendant le verrouillage, Raven craint qu’hier ait pu être le dernier match de la saison du club et il envisage de prendre sa retraite.

S’il ne retourne pas sur le terrain, il y aura une symétrie remarquable dans une carrière passée dans les ligues inférieures, qui a commencé par des débuts professionnels contre les Spurs en quart de finale de la Coupe de la Ligue pour Liverpool de Rafa Benitez il y a 17 ans.

“Si c’était un autre lockdown comme la dernière fois, encore six mois hors du match pour moi, ça pourrait bien être mon dernier match”, a-t-il déclaré.

“Si nous voulons finir, nous avons terminé sur une bonne note et nous y retournerons lorsque la ligue redémarrera. Mais c’est une période triste pour les non-championnats. De très tristes moments.

“Nous devons protéger les non-championnats. Nous représentions notre famille, si vous voulez – tout le football à temps partiel. J’ai eu tellement de textos de différentes équipes et de différents clubs. Ils sont fiers de nous et nous les avons représentés. . Ce n’est pas agréable de se faire battre mais j’espère que nous les avons rendus fiers. “

Les sentiments de Raven ont été repris par le manager de Marine, Neil Young, qui a déclaré: “La course de coupe a été une bouée de sauvetage pour nous financièrement là où nous sommes en dehors de la ligue. Il n’y a pas eu d’aide pour les équipes à l’étape 3 et ci-dessous. J’espère que nous avons réussi non-ligue fier, mais nous devons juste prendre les points positifs de toute la course et ce que cela fera pour notre club de football.

“Cela pourrait être notre dernier match de la saison. Je voulais faire participer tous les gars, nous ne savons pas ce qui va suivre et je voulais juste m’assurer que nous nous serions bien serrés et leur dire à quel point ils ont bien réussi.”