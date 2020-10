L’ancien joueur de ligne offensive des Oakland Raiders Mario Henderson est décédé, ont annoncé mercredi les Las Vegas Raiders. Il avait 35 ans. La cause du décès n’a pas été donnée, mais les Raiders de Las Vegas ont publié une déclaration sur sa mort.

“La famille Raiders a le cœur lourd après le décès de Mario Henderson, qui était un choix de troisième ronde et a joué quatre saisons avec les Argent et les Noirs”, a déclaré l’équipe. “Tout le monde va regretter le sens de l’humour et la passion de Mario pour le football et la vie. Les prières de toute la Nation Raider sont avec la famille et les proches de Mario en ce moment.” La NFL Players Association a également publié une déclaration sur Henderson. D’autres anciens joueurs lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Mon cœur me fait mal en ce moment. Je viens d’apprendre que mon ami et coéquipier de la FSU, Mario Henderson, est décédé. Mario était toujours un plaisir de parler et faisait toujours rire partout où il allait. Tu vas me manquer Big Cuz. pic.twitter.com/13EiQ0bkXS – Graham Gano (@GrahamGano) 21 octobre 2020

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Mario Henderson”, a écrit la NFLPA sur Twitter. “Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Repose en paix.” Henderson a joué quatre saisons avec les Raiders après avoir joué au football universitaire à Florida State. Il a signé avec les Chargers de San Diego en 2012 mais n’a pas joué dans un match. Au cours de ses quatre saisons avec les Raiders, Henderson a disputé 44 matchs avec 28 départs. Il a commencé dans chaque match en 2009, une saison où les Raiders ont terminé avec un dossier de 5-11 et ont marqué un total de 197 points. En 2018, Henderson a annoncé qu’il était diplômé de l’État de Floride après sa réinscription en 2016.

«J’avais l’habitude de regarder d’autres enfants grandir avec leurs parents et faire des activités familiales et des vacances que je n’avais jamais faites», a écrit Henderson dans un message Facebook en 2018 via News-Press.com. «Je n’ai jamais eu les chaussures, les vêtements ou les jouets les plus récents en grandissant. Malgré la main injuste, la vie a essayé de me traiter, j’avais confiance en Dieu et je suis resté concentré. J’ai décidé de retourner à l’université après avoir été absent pendant 10 ans. Il est allé dire que l’école “n’a jamais été mon point fort; j’ai lutté et j’ai été une fois licencié de FSU.” Il a ensuite ajouté que dans le courrier, il avait reçu l’une des plus grandes réalisations de ma vie », se référant à son diplôme.