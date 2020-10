Le nouveau Mario Kart est le plus amusant que j’aie jamais eu à torturer mes chats. Le jeu, Mario Kart Live: Home Circuit, est une tentative de mélanger le pilote classique avec des voitures télécommandées pour une expérience Pokémon Go-esque qui mêle le réel et le virtuel sur la Nintendo Switch. Pour l’essentiel, cela fonctionne: lorsque tout clique, votre salon devient un terrain de jeu, avec de minuscules karts qui se déplacent en évitant les obstacles en carton et, oui, les chats terrifiés. Il manque certaines des choses qui ont fait de Mario Kart un succès si omniprésent – à savoir le multijoueur accessible – mais le compromis est quelque chose de très différent. À son meilleur, Home Circuit ressemble à de la magie.

Tout d’abord, les bases. Home Circuit est un petit nombre de choses. C’est un jeu que vous téléchargez depuis l’eShop Nintendo Switch, mais c’est aussi une grande boîte en carton pleine d’objets. Pour 99,99 $, vous obtenez un kart RC – Mario ou Luigi – avec un câble de chargement et une pile de carton. Vous utilisez le carton inclus, ainsi que tout ce que vous avez autour, pour construire un parcours physique dans votre maison, puis vous contrôlez le kart à l’aide de votre Switch avec l’action se déroulant à l’écran. Essentiellement, la course se déroule à deux endroits: sur votre écran et dans votre salon. Cela peut en faire une expérience particulièrement amusante pour les spectateurs.

À la manière de Nintendo, la configuration est extrêmement facile. Le kart RC est équipé d’une petite caméra, et pour se synchroniser avec votre Switch, vous utilisez simplement cette caméra pour scanner un code QR sur l’écran. Vous ne devez le faire qu’une seule fois. La création d’une piste de course est également simple car il y a peu d’exigences. Vous avez quatre portes en carton, chacune numérotée de un à quatre, et un parcours oblige les joueurs à traverser chacune dans l’ordre, se terminant à la première porte. Une fois que vous avez placé les portes, vous créez le parcours en le traversant. (C’est un peu comme si vous ne pouvez pas télécharger un niveau Super Mario Maker tant que vous ne l’avez pas battu vous-même.)

Dans ce cadre simple, vous avez beaucoup de liberté. Hormis le fait que les pistes ne peuvent pas être des lignes droites, il y a très peu de règles. Et étant donné la nature de réalité mixte du jeu, vous avez deux façons différentes de créer une piste. Le premier est IRL. Alors que les portails en carton donnent le contour général de votre piste, je me suis retrouvé à utiliser tout ce à quoi je pouvais penser pour ajouter des obstacles et d’autres éléments. J’avais des traces qui se tordaient sous ma table basse et d’autres où des gobelets en plastique jetables bordaient le bord de la route. Les tapis sont devenus des zones lentes. Mes enfants ont pris leurs animaux en peluche et ont créé une foule, tandis que mes animaux de compagnie ont fourni l’étrange barrière inattendue. Remarque: les chats n’aiment pas être heurtés par une petite voiture pendant qu’ils se toilettent.

Tout cela est rendu sur l’écran Switch, bien que la caméra basse résolution signifie que les choses peuvent être un peu floues et sombres. Cela est particulièrement vrai des objets en mouvement comme, par exemple, un chien en colère. Cela ne présente pas beaucoup de problème si vous jouez sur le Switch en mode portable, mais les éléments IRL du jeu ne semblent pas très bons sur un grand téléviseur. C’est comme si vous regardiez votre maison via une ancienne webcam.

Une fois que vous avez configuré la partie du monde réel de la piste, vous pouvez ensuite l’augmenter de quelques manières virtuelles. Chacune des portes peut être personnalisée. Vous pouvez ajouter des tuyaux de chaîne crachant des objets ou des barres de feu rotatives du château de Bowser. Il existe également de nombreux thèmes visuels qui peuvent avoir un impact sur le gameplay: le thème du désert a du vent qui vous balade sur la piste, tandis que la maison hantée est pleine de Boos qui obscurcissent votre vision si vous les traversez. Vous pouvez même personnaliser votre coureur; en ce moment je conduis autour d’un kart de type dirigeable SMB3 piloté par un Mario portant une blouse d’artiste.

La plupart de ces options ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez pour la première fois. Au lieu de cela, vous devez les déverrouiller en jouant dans le mode grand prix classique. Au fur et à mesure que vous gagnez des trophées et collectez des pièces, vous bénéficierez de nouvelles options de personnalisation. Cela demande un peu de travail, mais après quelques heures de jeu, vous aurez beaucoup à travailler. Vous pouvez aussi tricher: les parcours du Grand Prix sont basés sur les circuits que vous créez, et j’avoue que j’en ai conçu quelques-uns faciles pour accélérer le processus.

Quand tout fonctionne comme il se doit, Home Circuit est incroyable. Oui, la course est plus simple que dans le passé de Mario Karts, et il manque des choses comme la Rainbow Road défiant la gravité ou la magnifique piste de descente Mount Wario. Mais ce que vous obtenez à leur place est incroyable d’une manière différente. La chose la plus notable est la rapidité et la facilité de création de niveaux. Le jeu reconnaît instantanément lorsque vous faites quelque chose comme déplacer une porte, donc modifier votre piste est aussi intuitif que de vous lever et de déplacer des objets. Besoin de plus d’obstacles? Prenez quelques oreillers pour les jeter sur le chemin. Un virage en épingle à cheveux vous frustre-t-il? Changez un peu la route. Il est difficile de surestimer à quel point la nature tactile de la conception de niveau rend le processus tellement plus facile – et plus important encore, c’est amusant. Je pense que je pourrais préférer la construction à la course.

De plus, c’est cool de voir le royaume coloré des champignons entrer en conflit avec votre cuisine, et le matériel lui-même est excellent. Le kart est solide et peut rouler sur la plupart des surfaces domestiques typiques – je n’ai eu aucun problème sur les planchers de bois franc ou sur plusieurs tapis à poils ras – tandis que les accessoires en carton semblent assez robustes et, heureusement, vous pouvez les plier pour les ranger lorsque vous n’êtes pas en jouant. (Nintendo a clairement appris une chose sur le carton de Labo.)

Cela dit, cela ne fonctionne pas toujours comme prévu. Au cours de mes tests, j’ai trouvé des moments frustrants et courants où le jeu tremblait et sautait quelques images, me faisant rater un virage ou me fracasser dans un obstacle IRL. C’était souvent quand il se passait beaucoup de choses à l’écran ou quand il y avait une sorte d’élément dans le jeu conçu pour faire des ravages avec mon kart, comme les vents dans le parcours du désert ou un nouveau power-up où un Chain Chomp vous entraîne. . Mario Kart a toujours été un jeu sur le chaos, donc c’est frustrant quand ce chaos nuit à l’expérience de jeu. C’est d’autant plus ennuyeux que, puisque le kart est un véritable objet, il n’y a pas de réinitialisation automatique en cas de gros crash.

Mais le plus gros problème avec Home Circuit est à quel point il est prohibitif de jouer en multijoueur. En fait, les exigences sont tellement importantes que je n’ai même pas pu le tester. Pour jouer au jeu avec une autre personne, vous avez tous deux besoin d’un Switch et d’un kart RC. Je comprends certaines des raisons logistiques à cela, mais étant donné à quel point Mario Kart a toujours été axé sur le multijoueur, c’est toujours décevant. Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas au moins une option d’écran partagé pour ceux qui veulent prendre plusieurs karts. L’un des avantages de Mario Kart 8 Deluxe sur le Switch était la facilité avec laquelle il était facile d’organiser un match impromptu avec des amis. Home Circuit va dans la direction opposée.

Vraiment, Home Circuit est un jeu sur les compromis. Non, vous n’obtenez pas une expérience Mario Kart à part entière avec toutes sortes de nouveaux power-ups et pistes inventifs. Vous n’obtenez pas non plus un jeu auquel vous pouvez facilement jouer avec des amis. Mais à leur place, vous obtenez un jeu de course qui ne ressemble à rien d’autre. À son meilleur, Home Circuit mélange parfaitement l’idée de piloter une voiture RC avec un jeu vidéo et le fait tout en rendant l’acte de création ludique. Je ne pourrai peut-être pas jouer à Home Circuit avec mes amis – mais au moins mon chat peut participer quand il a envie de faire des ennuis.

Mario Kart Live: Home Circuit sera lancé le 16 octobre sur Nintendo Switch.