Pour pouvoir jouer à Mario Kart Live: Home Circuit avec des amis, vous devez affronter le chaos. Et je ne parle pas du chaos typique associé à Mario Kart, comme les coquilles bleues au chronométrage frustrant ou le cauchemar de la vitesse à travers Rainbow Road. Ici, le chaos est plus physique – et cela peut être très amusant si cela ne vous dérange pas. Ou le coût.

Dans mon examen de Home Circuit, mon plus gros problème était de savoir à quel point le multijoueur peut être inaccessible. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez apprécier hors de la boîte. Le jeu – qui permet aux joueurs de contrôler des karts RC avec leur Switch, tout en parcourant un parcours d’obstacles réel – est coûteux à jouer avec des amis. Chaque joueur a besoin non seulement d’un kart physique, qui coûte 99,99 $ chacun, mais aussi de son propre commutateur pour le contrôler. Il n’y a aucune forme de jeu en écran partagé ou tout autre type de solution multijoueur plus accessible.

Cela dit, si vous pouvez rassembler tout le matériel nécessaire, c’est une bien meilleure expérience avec des amis. Le mode multijoueur Home Circuit fonctionne de la même manière que le jeu de base. Vous créez un parcours en installant quatre portes en carton autour de votre maison, qui forment le contour de votre piste. Le jeu augmente ensuite cela en ajoutant des power-ups virtuels, des obstacles et des effets visuels pour transformer votre salon en quelque chose hors du royaume des champignons.

L’une des choses les plus étranges à propos de jouer en solo sur Home Circuit est le manque de physicalité. Alors que votre kart doit faire face à des obstacles à la fois réels et virtuels – vous pouvez vous frapper dans une table basse et être heurté par une coquille rouge, parfois simultanément – vos concurrents n’ont pas le même défi. Même lorsque vous les frappez, il n’y a pas beaucoup d’impact; vous ne pouvez pas sortir de la piste des personnages contrôlés par ordinateur.

Mais cela change quand il y a un autre vrai kart en course. Vous pouvez vous percuter et pousser vos amis dans des obstacles IRL. D’après mon expérience, cela s’est principalement transformé en un énorme gâchis. Ma famille a construit une vaste piste de course en utilisant de petits pylônes colorés pour marquer le bord de la route, en plaçant soigneusement tout ainsi. Après un tour, c’était une catastrophe. Les pylônes étaient partout, les portes continuaient à être bousculées et nos chats ne tardaient pas à se perdre et à courir à travers le parcours.

Cela ne faisait que rendre les choses plus amusantes. Mario Kart a toujours été un jeu sur le chaos. Jeter ensemble deux voitures télécommandées dans une pile de plastique et de carton, et c’est encore plus amplifié; Je ne peux qu’imaginer à quel point les choses deviennent sauvages avec trois ou quatre karts. (Cela fait également une excellente expérience pour les spectateurs, car ceux qui ne jouent pas peuvent regarder les minuscules voitures se déplacer et aider à réparer la piste à mi-course.)

Faire jouer une autre personne permet également de faire ressortir la nature de jouet des karts. Alors que la course est évidemment le point principal de jouer à Mario Kart, Home Circuit dispose également d’un mode libre où vous pouvez simplement conduire autour de la maison. Mes enfants, âgés de cinq et sept ans, ont transformé cela en un jeu de cache-cache, utilisant les caméras intégrées des karts pour se repérer les uns les autres cachés dans la maison. Jusqu’à présent, ils ont passé beaucoup plus de temps à chercher qu’à courir.

Il n’est pas surprenant que Home Circuit soit mieux vécu avec d’autres personnes. C’est le cas pour la plupart des jeux, et cela a toujours été le cas pour Mario Kart. Mais cela fait ressortir encore plus cette inaccessibilité, car vous avez vraiment l’impression de manquer un élément clé de l’expérience si vous jouez au jeu en solo. C’est beaucoup demander à une famille d’avoir plusieurs unités Switch et de dépenser 99 $ par voiture juste pour un après-midi amusant. Je me suis amusé avec, mais je ne peux pas dire que cela en vaille la peine.