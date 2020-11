L’acteur Mario Lopez, dont on se souvient encore sous le nom d’AC Slater de «Saved by the Bell», a créé une alliance avec la société Bendshape Mask.

Mario Lopez et la société Bendshape Mask ont ​​fait don de 1000 masques aux bureaux des Boys and Girls Clubs of America à Burbank, en Californie.

Conscients de l’importance d’interagir avec les autres et attentifs à la nécessité de reconnaître les expressions faciales des autres, ces masques permettent de voir la partie du visage qui est généralement recouverte de masques ou de masques conventionnels.

Sa construction permet aux masques d’être lavés deux fois et épouse la forme du visage sans bloquer la respiration.

De plus, ils ont un filtre qui couvre toute leur surface, ils sont donc idéaux pour reprendre les activités, surtout lorsque les plus petits ne veulent plus continuer à jouer seuls à la maison.

Après avoir annoncé cette collaboration, il y avait ceux qui étaient ravis de revoir l’acteur dont le sourire l’a rendu célèbre dans les années 90.

C’est ce même clin d’œil au passé qui a fait de Lopez la personne idéale pour cette action, car le voir approcher les enfants avec son expression chaleureuse traduisait parfaitement la valeur des masques.

Plus tard, la société a partagé des photos de la coexistence entre Lopez et certains des bénéficiaires. Ensemble, ils se sont amusés à jouer au baseball et aux échecs.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont lancé un code de réduction sur Instagram, avec lequel les masques peuvent également être achetés à un prix spécial jusqu’au dernier jour de cette année.

Après avoir passé presque une décennie sans projets actifs, Mario Michael Lopez Jr. a fait quelques apparitions à la télévision, comme cela s’est produit dans “Dancing with the stars” en 2006.

Plus tard, on lui a proposé de jouer dans une émission de télé-réalité sur VH1 avec sa petite amie, qui, en référence à son passé, s’appelait «Sauvé par le bébé».

Cependant, Lopez n’a pas seulement utilisé le désir comme zone de confort et en 2010, elle a écrit un livre de cuisine.