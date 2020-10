Halloween est très différent en 2020 en raison du COVID-19 et des règlements entourant les fêtes. Cependant, de nombreuses personnes profitent encore de chaque occasion pour s’habiller avec des tenues uniques. C’est exactement ce que Mario Lopez a fait samedi, enfilant les bottes d’une légende de la WWE.

L’hôte d’Access Hollywood a publié plusieurs photos sur Instagram vendredi, montrant son costume extravagant de Ric Flair. Il portait une paire de slips de lutte avec les initiales RF, des bottes de combat noires et une perruque blonde. Lopez avait également une robe massive qui disait “Nature Boy” sur le dos et comportait des plumes bleues partout. Pour compléter le look, Lopez avait une ceinture de championnat de la WWE, qu’il a attachée avant de danser.

“C’est votre Nature Boy Ric Flair et mon équipe de marginaux d’Halloween!” Lopez a écrit dans la légende de sa publication Instagram. Il a également publié des photos de ses enfants, déguisés respectivement en Sasha Banks, The Fiend et Otis. La famille a complété une gamme complète de lutte et a suscité des divertissements parmi les fans.

“C’est génial !!! a écrit la star de M. Iglesias, Jacob Vargas. Plusieurs autres personnes ont exprimé un sentiment similaire avec leurs commentaires. Ils ont félicité la famille pour s’être réunie pour former un costume de groupe épique et ont dit que le plus jeune enfant avait le meilleur costume de tout.

Lopez n’était pas le seul membre de la famille Access Hollywood à s’habiller dans un costume extravagant vendredi. Scott Evans et Kit Hoover se sont également présentés sur le plateau avec des tenues uniques. Evans déguisé en panthère noire, précédemment décrit par feu Chadwick Boseman. Hoover, d’autre part, portait une tenue Wonder Woman.

Plusieurs autres célébrités ont trouvé des moyens de célébrer Halloween sans se rendre à de grandes fêtes. Ils se sont simplement habillés tout en passant du temps avec leur famille ou de très petits groupes d’amis. Ces personnes ont profité de l’occasion pour sortir leurs plus beaux costumes.

Kylie Jenner était l’une des nombreuses personnes qui ont suscité des commentaires avec sa tenue. Elle s’est déguisée en Power Ranger rouge pour le spectacle titulaire. Drew Barrymore, de son côté, a enfilé une robe rose et est devenu Glindo la bonne sorcière. Même la fille de Gabrielle Union et de DwyaneWade a attiré l’attention avec sa tenue. Kaavia Union Wade a enfilé un costume de lion et a suscité des commentaires sur le fait qu’elle était «adorable».