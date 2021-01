Même si il y a quelques mois on savait du retour du duo qui a rendu populaire le programme situé dans la résolution des affaires pénales à New York, les images du couple formé par la détective Olivia Benson et Elliot Stabler ont immédiatement suscité des réactions chez ces adeptes nostalgiques qui attendent avec impatience le retour de Meloni.

Christopher Meloni et Mariska Hargitay. (Instagram / Mariska Hargitay.)

Les images partagées montrent les chaises des réalisateurs ainsi que Mariska et Christopher dans ce qui semble être le tournage de l’un des épisodes sur un plateau qui recrée un cimetière.

Le nouveau spin-off verra le retour du détective Stabler, qui n’est pas apparu dans la série depuis un peu plus d’une décennie. Les 12 premières saisons ont été jouées par Mariska et Christopher et leur nouvelle participation s’accompagne de cas qui promettent beaucoup d’intensité pour les téléspectateurs.

Christopher Meloni et Mariska Hargitay. (Instagram / Mariska Hargitay.)

Ce qui est nouveau dans Law and Order inclura des problèmes actuels tels que la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde ainsi que Black Lives Matter, qui a fortement refait surface il y a quelques mois, après le meurtre de George Floyd.