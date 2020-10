Le membre du Temple de la renommée de l’UFC, Mark Coleman, a récemment parlé de son séjour dans l’État de l’Ohio, où il a affirmé avoir été agressé sexuellement. Dans une interview avec Sports Illustrated, Coleman a parlé de son transfert de Miami de l’Ohio à l’état de l’Ohio pour lutter en 1986 pour sa saison senior. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a révélé qu’il avait été touché de manière inappropriée par le Dr Richard Strauss, accusé d’avoir agressé plus de 350 étudiants-athlètes de l’école.

«Il m’a examiné assez bien. C’était une révélation », a déclaré Coleman en parlant de Strauss touchant Coleman lors d’un examen médical …« Je ne veux pas aller plus loin que cela. À partir de là, Coleman a interrogé d’autres étudiants sur leurs expériences avec Strauss, qui était connu pour s’asseoir nu sur les bancs des vestiaires, puis se doucher avec les athlètes. À cause de cela, les athlètes de différents sports avaient des surnoms différents pour lui. Certains entraîneurs de l’OSU se sont même moqués de la menace de «devoir voir le Dr Strauss» comme une motivation à travailler plus dur.

À l’époque, Coleman n’avait pas réalisé qu’il avait été agressé sexuellement parce que c’était la fin des années 80 et qu’on n’en parlait pas. «Nous n’avons jamais pensé qu’un homme pouvait abuser sexuellement d’un homme», a déclaré Coleman. “Nous avons juste joué. Nous avons plaisanté à ce sujet. Mais je ne pense pas que nous plaisantions vraiment.” Coleman n’était pas satisfait de la situation, mais lui et le reste des athlètes l’ont supportée parce que “ce type contrôlait mon avenir”, a-t-il déclaré. “Nous avons tous supporté ça. Pour moi, c’était comme, juste pour que je puisse aller gagner un titre NCAA et faire partie de l’équipe olympique, vous savez?”

Coleman a continué à avoir du succès en remportant le titre de lutte NCAA en 1988 et concourrait aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Il entrerait alors dans le monde du MMA et deviendrait le premier champion poids lourd de l’UFC. Strauss s’est suicidé en 2005 et, en 2020, l’État de l’Ohio a accepté de payer 40,9 millions de dollars aux survivants d’abus sexuels.

En regardant en arrière, Coleman a déclaré que Strauss était la raison pour laquelle il avait beaucoup de douleur pendant cette période. “Je ne savais pas à quel point cela m’affectait, mais maintenant je regarde en arrière et j’étais très en colère”, a-t-il déclaré. “Je me suis mis à m’entraîner très en colère plusieurs fois, en me précipitant dans la salle de lutte et en criant. J’étais confus. Je l’ai fait tourner comme, eh bien, c’est bien d’être en colère, je vais avoir un sacré entraînement et botter quelqu’un a… Mais maintenant je me rends compte que ce n’était pas bon et je comprends pourquoi. “