Mark Coleman, membre du Temple de la renommée de l’UFC, se rétablit à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque. La nouvelle a fait surface samedi soir après qu’une de ses filles ait publié une photo de lui à l’hôpital. Coleman a ensuite fourni une mise à jour sur sa page Instagram et a exprimé son optimisme quant à son rétablissement.

La photo le montrait dans un lit d’hôpital, levant les pouces et souriant à la caméra. Coleman a ensuite détaillé comment il ressentait la douleur et engourdissait ses bras. Il s’est rendu à l’hôpital et a appris qu’il avait subi une crise cardiaque en raison d’un blocage d’une artère majeure. Il reste maintenant à l’hôpital mais s’attend à se rétablir complètement.

«Je ne me sentais pas aussi bien depuis un certain temps, quelque chose a frappé assez fort mardi vers 19h00. La poitrine enfermée, mes bras sont devenus engourdis, mais je ne voulais pas y croire», a écrit Coleman sur Instagram. «Je me suis promené et je me suis allongé pendant environ 6 heures, cela ne s’est pas amélioré.J’ai envoyé un texto à mes filles que je ne voulais pas y aller n’était pas juste envers elles, alors j’ai pris mes clés pour me rendre à l’hôpital pour sûr qu’il n’y avait rien de mal mais oui il y avait un blocage complet d’une artère majeure si je n’y vais pas Je ne suis probablement pas là aujourd’hui Je suis tellement contente d’y être allé J’ai tellement de choses que je veux faire.

Coleman a ensuite écrit que les médecins essaieraient de «percer l’artère» et de mettre un stent. Il a remercié tous les fans pour leur amour et leur soutien, a déclaré qu’il était motivé. Coleman a terminé en déclarant que “ce n’était pas mon heure” et qu’il était maintenant temps de vivre.

Ancien lutteur collégial de l’Ohio State, Coleman a remporté le titre de lutte NCAA en 1988. Il a également participé aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Coleman a ensuite tourné son attention vers le MMA et est entré dans le monde de l’UFC. Il a compilé un record de 16-10, est devenu le premier champion poids lourd de l’histoire de la promotion en battant Dan Severn à l’UFC 12 et a affronté certaines des premières stars du sport.

Le dernier combat de Coleman a eu lieu en février 2010. Il a affronté Randy Couture et a perdu au deuxième tour via un étranglement arrière nu. Le marteau est resté loin de l’octogone depuis, mais les fans de l’UFC continuent de se remémorer sa carrière au Temple de la renommée.